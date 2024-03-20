Це нова технологія і її ще необхідно вдосконалити. Однак тестування показують, що вона дуже ефективна.

Дивіться також Україна може виробляти 2 мільйони дронів на рік, однак є "але": Федоров назвав умову

Нові українські дрони випробували на полі бою

У Defense Express повідомили, що українські розробники у бойових умовах успішно випробували FPV-дрони, які оснащені так званим машинним зором, а саме – автоматичним наведенням на ціль на кінцевій ділянці польоту.

Експерти пояснили, що це дозволяє нівелювати дію засобів радіоелектронної боротьби російських окупантів, тому що оператору достатньо виокремити ціль для ураження, а далі дрон самостійно прямує до неї.

Роботу такого дрона показав волонтер Сергій Стерненко. На кадрах можна побачити, як ворог уражає ворожий танк. Він додав, що це результат спільної роботи 60-ї та 63-ї механізованих бригад ЗСУ.

Технологія нова, потребує вдосконалення і масштабування. Тому я прошу у якості подарунка мені на ДН задонатити на такі дрони. Вони нівелюють роботу ворожого РЕБ у більшості випадків та дозволяють ще ефективніше бити ворога!,

– написав волонтер.

Для створення понад 1300 таких дронів та інвестиції у розбудову цієї технології необхідно 50 мільйонів гривень. Формально це означає, що один такий дрон коштуватиме близько 38 тисяч гривень. Однак це кошти разом із витратами на продовження розробки, а також дрони, які будуть оснащені, як денними, так і нічними камерами, які значно дорожчі.

Також це значно вигідніше, ніж використання FPV-дронів. Адже зазвичай для ураження однієї цілі потрібно 3 – 4 FPV.

А як продукт буде повністю готовий – залучимо до закупівель і державу. Щоб ще більше масштабуватись,

– написав Стерненко.

Він зауважив, що ворог, на жаль, теж має подібні напрацювання. Вже понад місяць росіяни тестують схожу технологію, тому ми тим паче маємо вкластись у розвиток.