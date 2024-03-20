Это новая технология и ее еще необходимо усовершенствовать. Однако тестирования показывают, что она очень эффективна.

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Новые украинские дроны испытали на поле боя

В Defense Express сообщили, что украинские разработчики в боевых условиях успешно испытали FPV-дроны, которые оснащены так называемым машинным зрением, а именно – автоматическим наведением на цель на конечном участке полета.

Эксперты объяснили, что это позволяет нивелировать действие средств радиоэлектронной борьбы российских оккупантов, потому что оператору достаточно выделить цель для поражения, а дальше дрон самостоятельно направляется к ней.

Работу такого дрона показал волонтер Сергей Стерненко. На кадрах можно увидеть, как враг поражает вражеский танк. Он добавил, что это результат совместной работы 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Технология новая, требует совершенствования и масштабирования. Поэтому я прошу в качестве подарка мне на ДН задонатить на такие дроны. Они нивелируют работу вражеского РЭБ в большинстве случаев и позволяют еще эффективнее бить врага!,

– написал волонтер.

Для создания более 1300 таких дронов и инвестиции в развитие этой технологии необходимо 50 миллионов гривен. Формально это означает, что один такой дрон будет стоить около 38 тысяч гривен. Однако это средства вместе с затратами на продолжение разработки, а также дроны, которые будут оснащены, как дневными, так и ночными камерами, которые значительно дороже.

Также это значительно выгоднее, чем использование FPV-дронов. Ведь обычно для поражения одной цели нужно 3 – 4 FPV.

А как продукт будет полностью готов – привлечем к закупкам и государство. Чтобы еще больше масштабироваться,

– написал Стерненко.

Он заметил, что враг, к сожалению, тоже имеет подобные наработки. Уже более месяца россияне тестируют похожую технологию, поэтому мы тем более должны вложиться в развитие.