В 2024 году страна планирует изготовить около миллиона разнообразных беспилотников. При этом украинские производители имеют мощности для увеличения этого числа вдвое.
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Проблемы производства
Михаил Федоров рассказал, что Украина могла бы удвоить производство дронов – то есть вдвое больше текущих темпов – при условии дополнительной финансовой помощи от западных партнеров. По его словам, украинское правительство "заключает контракты на гораздо меньшую сумму, чем способны производители в стране" из-за недостатка финансирования.
Министр отметил, что Украина на пути к тому, чтобы превысить заложенный на 2024 год план по производству миллиона беспилотников.
Нам удалось настолько расширить рынок, что мы можем производить более одного или даже два миллиона беспилотников,
– сказал Федоров.
Он добавил, что более 200 компаний активно работают в области разработки беспилотников. Кроме того, более 90% дронов, которые используются на поле боя, созданы именно в Украине. Самый большой вызов, стоящий перед украинским производством – финансовый.
Успехи дронов в войне
- Ночью 20 марта неизвестные дроны атаковали одну из крупнейших авиабаз России "Энгельс". Источники 24 Канала сообщили, что атаку осуществило ГУР, использовав украинские БпЛА "Лютый". Известно, что они дальность полета до 1000 километров.
- Ночью 17 марта в Краснодарском крае было громко, ведь беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Оказалось, что этот удар спланировала Служба безопасности в сотрудничестве с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ. В общем дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.
- Ранее Александр Сырский отмечал, что идет работа над тем, чтобы обеспечить ВСУ новейшими дронами. Он назвал это направление приоритетным. Сейчас перед руководством стоит задача в виде ускорения внедрения технологических инновационных решений, а также обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления.