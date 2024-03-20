В 2024 году страна планирует изготовить около миллиона разнообразных беспилотников. При этом украинские производители имеют мощности для увеличения этого числа вдвое.

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Проблемы производства

Михаил Федоров рассказал, что Украина могла бы удвоить производство дронов – то есть вдвое больше текущих темпов – при условии дополнительной финансовой помощи от западных партнеров. По его словам, украинское правительство "заключает контракты на гораздо меньшую сумму, чем способны производители в стране" из-за недостатка финансирования.

Министр отметил, что Украина на пути к тому, чтобы превысить заложенный на 2024 год план по производству миллиона беспилотников.

Нам удалось настолько расширить рынок, что мы можем производить более одного или даже два миллиона беспилотников,

– сказал Федоров.

Он добавил, что более 200 компаний активно работают в области разработки беспилотников. Кроме того, более 90% дронов, которые используются на поле боя, созданы именно в Украине. Самый большой вызов, стоящий перед украинским производством – финансовый.

Успехи дронов в войне