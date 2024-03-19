Он заявил, что важнейшая задача технологий и инноваций – это сохранение жизни наших военных. На днях нардеп и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко объяснял, что первоочередная задача беспилотников – заменить людей на фронте.
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Что заявил Сырский о технологиях
Технологии и технологичность – это залог нашего превосходства над врагом. Видное место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому, развитие применения беспилотных систем – это мой приоритет,
– заверил Сырский.
Генерал-полковник пояснил, что за это направление в ВСУ отвечает его заместитель Герой Украины полковник Вадим Сухаревский. Вместе они работают, чтобы:
- ускорить внедрение технологических инновационных решений;
- обеспечить институциональную устойчивость и адаптивность определенных органов военного управления.
Вооруженные Силы Украины, в частности, должны быть обеспечены эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент – на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления,
– заявил Главнокомандующий ВСУ.
По его словам, военные на данный момент ищут асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество врагом, который преобладает количественно.
"Подходим комплексно к планированию наших потребностей, прежде всего учитывая актуальный опыт с поля боя", – заявил Сырский.
Дроны имеют большое значение на фронте
- Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко рассказывал, что Китай продает нам запчасти для изготовления дронов. Он назвал проблемой то, что сейчас "война дронов" в руках китайцев.
- Нардеп заверил, собственное производство будет стоить дороже, однако надо развивать свой оборонно-промышленный комплекс
- Еще в феврале 2024 года издание The Wall Street Journal написало, что до конца 2024 года Украина планирует произвести миллион FPV-дронов. Ведь они не являются дорогими и могут компенсировать недостаток дорогих артиллерийских снарядов.