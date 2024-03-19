Он заявил, что важнейшая задача технологий и инноваций – это сохранение жизни наших военных. На днях нардеп и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко объяснял, что первоочередная задача беспилотников – заменить людей на фронте.

Смотрите также Россияне давят на Бердичи, Орловку, Тоненькое и Торское: как изменилась линия фронта за неделю

Что заявил Сырский о технологиях

Технологии и технологичность – это залог нашего превосходства над врагом. Видное место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому, развитие применения беспилотных систем – это мой приоритет,

– заверил Сырский.

Генерал-полковник пояснил, что за это направление в ВСУ отвечает его заместитель Герой Украины полковник Вадим Сухаревский. Вместе они работают, чтобы:

ускорить внедрение технологических инновационных решений;

обеспечить институциональную устойчивость и адаптивность определенных органов военного управления.

Вооруженные Силы Украины, в частности, должны быть обеспечены эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент – на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления,

– заявил Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, военные на данный момент ищут асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество врагом, который преобладает количественно.

"Подходим комплексно к планированию наших потребностей, прежде всего учитывая актуальный опыт с поля боя", – заявил Сырский.

Дроны имеют большое значение на фронте