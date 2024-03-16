Об этом в разговоре с 24 Каналом также отметил и народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он отметил, что первая сейчас задача – заменить людей на фронте.
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"Выигрывает тот, кто сможет убрать людей с поля боя. У кого скорее людей будут заменять дроны, и кто будет нести меньшие потери. Для нас это более важно, чем для россиян. Потому что они расходуют своих людей. Поэтому наша задача сейчас – заменить людей, особенно мобилизованных", – подчеркнул он.
Роль дронов
Костенко неоднократно подчеркивал важность создания именно профессиональной армии с профессиональными военными, для которых война будет работой. Другое дело – сделать так, чтобы воевали дроны, а люди ими руководили и принимали решения.
"Я думаю, то, над чем сейчас нужно работать, – это рои дронов, которые будут запрограммированы на конкретные цели. Вот есть определенные позиции противника. Например, с нашей стороны вылетает 100 – 300 дронов, которые работают не на GPS, а на оптических технологиях. Они могут кружить какое-то время над позициями противника, что он просто боится даже выходить из блиндажа. Этот дрон его сразу же поражает по самонаведению", – предположил он.
Пока это рассуждения, но по словам Костенко, уже работают над подобными технологиями. И это касается не только дронов, а, например, артиллерийских установок.
"Например, французская установка CAESAR, которая автоматом делает практически все. Только водитель выводит на позицию, с которой ведет огонь, и вбиваешь координаты. В гражданской жизни уже тестируются машины, которые ездят без водителей. Я думаю, в будущем нам надо будет сделать такой GPS, который выводит на позицию машину, чтобы наши люди не были под угрозой", – добавил Костенко.
Дроны на войне: какую роль они играют
- Украинские инженеры разрабатывают современные дроны, которые позволяют уничтожать российскую технику. В частности, говорится о надводном беспилотнике Magura V5. Одно из последних его достижений – уничтожение патрульного корабля "Сергей Котов".
- Свою успешную работу по ликвидации техники оккупантов проводят беспилотные катера Sea Baby. Они атаковали даже Крымский мост.
- Воздушные дроны успешно задают удары по российским НПЗ. Уже 12% нефтяных мощностей оккупантов поставили на паузу.