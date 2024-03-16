Про це у розмові з 24 Каналом також відзначив і народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Він наголосив, що найперше наразі завдання – замінити людей на фронті.
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"Виграє той, хто зможе прибрати людей з поля боя. У кого скоріше людей замінятимуть дрони, і хто нестиме менші втрати. Для нас це більш важливо, ніж для росіян. Бо вони розходують своїх людей. Тому наше завдання зараз – замінити людей, особливо мобілізованих", – наголосив він.
Роль дронів
Костенко неодноразово наголошував на важливості створення саме професійної армії з професійними військовими, для яких війна буде роботою. Інша справа – зробити так, щоб воювали дрони, а люди ними керували і приймали рішення.
"Я думаю, те, над чим зараз потрібно працювати, – це рої дронів, які будуть запрограмовані на конкретні цілі. От є певні позиції противника. Наприклад, з нашої сторони вилітає 100 – 300 дронів, які працюють не на GPS, а на оптичних технологіях. Вони можуть кружляти якийсь час над позиціями противника, що він просто боїться навіть виходити з бліндажа. Цей дрон його відразу ж уражає по самонаведенню", – припустив він.
Поки це розмірковування, але за словами Костенка, уже працюють над подібними технологіями. І це стосується не лише дронів, а, наприклад, артилерійських установок.
"Наприклад, французька установка CAESAR, яка автоматом робить практично все. Тільки водій виводить на позицію, з якої веде вогонь, і вбиваєш координати. У цивільному житті вже тестуються машини, які їздять без водіїв. Я думаю, у майбутньому нам треба буде зробити такий GPS, який виводить на позицію машину, щоб наші люди не були під загрозою", – додав Костенко.
Дрони на війні: яку роль вони відіграють
- Українські інженери розробляють сучасні дрони, які дозволяють нищити російську техніку. Зокрема, мовиться про надводний безпілотник Magura V5. Одне з останніх його досягнень – знищення патрульного корабля "Сергій Котов".
- Свою успішну роботу з ліквідації техніки окупантів проводять безпілотні катери Sea Baby. Вони атакували навіть Кримський міст.
- Повітряні дрони успішно задають ударів по російським НПЗ. Вже 12% нафтових потужностей окупантів поставили на паузу.