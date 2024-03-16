Про це у розмові з 24 Каналом також відзначив і народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Він наголосив, що найперше наразі завдання – замінити людей на фронті.

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"Виграє той, хто зможе прибрати людей з поля боя. У кого скоріше людей замінятимуть дрони, і хто нестиме менші втрати. Для нас це більш важливо, ніж для росіян. Бо вони розходують своїх людей. Тому наше завдання зараз – замінити людей, особливо мобілізованих", – наголосив він.

Роль дронів

Костенко неодноразово наголошував на важливості створення саме професійної армії з професійними військовими, для яких війна буде роботою. Інша справа – зробити так, щоб воювали дрони, а люди ними керували і приймали рішення.

"Я думаю, те, над чим зараз потрібно працювати, – це рої дронів, які будуть запрограмовані на конкретні цілі. От є певні позиції противника. Наприклад, з нашої сторони вилітає 100 – 300 дронів, які працюють не на GPS, а на оптичних технологіях. Вони можуть кружляти якийсь час над позиціями противника, що він просто боїться навіть виходити з бліндажа. Цей дрон його відразу ж уражає по самонаведенню", – припустив він.

Поки це розмірковування, але за словами Костенка, уже працюють над подібними технологіями. І це стосується не лише дронів, а, наприклад, артилерійських установок.

"Наприклад, французька установка CAESAR, яка автоматом робить практично все. Тільки водій виводить на позицію, з якої веде вогонь, і вбиваєш координати. У цивільному житті вже тестуються машини, які їздять без водіїв. Я думаю, у майбутньому нам треба буде зробити такий GPS, який виводить на позицію машину, щоб наші люди не були під загрозою", – додав Костенко.

Дрони на війні: яку роль вони відіграють