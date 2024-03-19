Він заявив, що найважливіше завдання технологій та інновацій – це збереження життя наших військових. Днями нардеп та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко пояснював, що першочергове завдання безпілотників – замінити людей на фронті.
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Що заявив Сирський про технології
Технології та технологічність – це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому, розвиток застосування безпілотних систем – це мій пріоритет,
– запевнив Сирський.
Генерал-полковник пояснив, що за цей напрямок в ЗСУ відповідає його заступник Герой України полковник Вадим Сухаревський. Разом вони працюють, щоб:
- прискорити впровадження технологічних інноваційних рішень;
- забезпечити інституційну стійкість та адаптивність визначених органів військового управління.
Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління,
– заявив Головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, військові наразі шукають асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу ворогом, який переважає кількісно.
"Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою", – заявив Сирський.
Дрони мають велике значення на фронті
- Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко розповідав, що Китай продає нам запчастини для виготовлення дронів. Він назвав проблемою те, що наразі "війна дронів" у руках китайців.
- Нардеп запевнив, власне виробництво коштуватиме дорожче, проте треба розвивати свій оборонно-промисловий комплекс
- Ще в лютому 2024 року видання The Wall Street Journal написало, що до кінця 2024 року Україна планує виробити мільйон FPV-дронів. Адже вони не є дорогими та можуть компенсувати нестачу дорогих артилерійських снарядів.