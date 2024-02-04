Якщо Китай припинить продаж деталей для України та Заходу, то можуть виникнути великі проблеми. Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко.

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"Ми говоримо про сучасну війну, технології, "війну дронів", поки Китай продає нам запчастини. Якщо завтра Китай закриває продаж для Європи та України, "війна дронів" для нас закінчується через, наприклад, місяць, коли ми витратимо всі ресурси. На цьому ми стаємо на паузу і переходимо до війни звичайної. А Росія, наприклад, не закінчує", – сказав він.

Розвивати свій оборонно-промисловий комплекс

Роман Костенко зазначив, що зараз для багатьох оборонно-промисловий комплекс – це танки, артилерія, боєприпаси. Наприклад, мотори для FPV виготовляються у Китаї. Тому зараз Україна має працювати над цим.

Наш оборонно-промисловий комплекс має спрямуватися саме на отакі моменти, бо зараз "війна дронів" у руках китайців. Це проблема. Нам потрібно зараз думати, щоб на цей мільйон дронів, у нас вистачило двигунів,

– підкреслив депутат.

Якщо налагоджувати відповідне виробництво в Україні, звичайно, це виходитиме дорожче, аніж купувати у Китаю. Річ у тім, що немає масовості виробництва. Проте потрібно розвивати власний оборонно-промисловий комплекс.

"Якщо ми будемо просто рахувати гроші, де дешевше, то в результаті ми будемо закуповувати всюди, а наш виробник і наш оборонно-промисловий комплекс буде стояти, не буде нам нічого давати, бо йому це буде просто невигідно", – додав Костенко.

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