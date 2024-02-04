Если Китай прекратит продажу деталей для Украины и Запада, то могут возникнуть большие проблемы. Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

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"Мы говорим о современной войне, технологиях, "войне дронов", пока Китай продает нам запчасти. Если завтра Китай закрывает продажу для Европы и Украины, "война дронов" для нас заканчивается через, например, месяц, когда мы потратим все ресурсы. На этом мы становимся на паузу и переходим к войне обычной. А Россия, например, не заканчивает", – сказал он.

Развивать свой оборонно-промышленный комплекс

Роман Костенко отметил, что сейчас для многих оборонно-промышленный комплекс – это танки, артиллерия, боеприпасы. Например, моторы для FPV изготавливаются в Китае. Поэтому сейчас Украина должна работать над этим.

Наш оборонно-промышленный комплекс должен направиться именно на такие моменты, потому что сейчас "война дронов" в руках китайцев. Это проблема. Нам нужно сейчас думать, чтобы на этот миллион дронов, у нас хватило двигателей,

– подчеркнул депутат.

Если налаживать соответствующее производство в Украине, конечно, это будет выходить дороже, чем покупать у Китая. Дело в том, что нет массовости производства. Однако нужно развивать собственный оборонно-промышленный комплекс.

"Если мы будем просто считать деньги, где дешевле, то в результате мы будем закупать везде, а наш производитель и наш оборонно-промышленный комплекс будет стоять, не будет нам ничего давать, потому что ему это будет просто невыгодно", – добавил Костенко.

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