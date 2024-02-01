Предупреждение от Китая

Такое предупреждение было передано Украине в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками. Однако, Министерство иностранных дел Китая, посольство Китая в Киеве и Министерство иностранных дел Украины – пока не прокомментировали ситуацию.

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Однако, уже во вторник Китай сообщил, что вице-министр иностранных дел, Сунь Вэйдун, встретился с послом Украины в Пекине и обменялся мнениями по вопросам, представляющих общий интерес. Поэтому, Сунь заявил, что страны должны уважать и искренне относиться друг к другу.

Напомним! Украина внесла 48 компаний со всего мира в перечень "Международных спонсоров войны". Китай имеет больше всего компаний в черном списке – 14. За ним следуют США, Франция и Германия.

Реакция Китая

Однако, Китай не поставил Украине никаких условий или "временных рамок", а лишь высказал свою точку зрения относительно списка. В то же время предполагается, что Пекин может связывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна.

Интересно! До полномасштабного вторжения России в Украину, Китай был крупнейшим торговым партнером Украины и остается важным потребителем украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды.

Более того, Китай был основным пунктом назначения для украинского экспорта продовольствия, поставляемого через зерновой коридор при посредничестве ООН. На него приходилось около 7,9 миллиона тонн из 30 миллионов тонн, которые были перевезены по этому маршруту.

Кто фигурирует в перечне

В список "Международных спонсоров войны" вошли китайские Alibaba Group, Xiaomi Corporation и другие. А также туда попали китайские энергетические гиганты:

Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC);

Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec Group);

Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация.

В свою очередь, в CNPC заявили, что этот список не является чем-то новым для них.