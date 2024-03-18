О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 11 по 17 марта, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
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Ситуация в районе Авдеевки
На Авдеевском направлении по сравнению с прошлыми неделями, активность врага несколько меньше, однако оккупанты не останавливаются и давят на линии Бердычи – Первомайское. Для наступательных действий враг продолжает использовать бронетехнику и авиабомбы.
Самая сложная ситуация в селах Бердычи и Орловка. В последнем враг дошел уже до центра населенного пункта, однако о полной оккупации речь не идет, бои продолжаются. В Бердычах россияне закрепляются на юге и юго-востоке села и пытаются прорваться к центру.
Российские войска также продвигаются в направлении Семеновки и продолжает продвигаться в Тоненьком и в Первомайском.
Несмотря на то, что враг продолжает продвижение, стоит отметить усилия наших защитников и защитниц, ведь благодаря их титанической работе линия фронта на Авдеевском направлении стабилизируется.
Ситуация на Авдеевском направлении в начале недели / Карта DeepStateMAP
Ситуация на Авдеевском направлении в конце недели / Карта DeepStateMAP
Активизация россиян возле Лимана
На прошлой неделе россияне усилили атаки на Лиманском направлении, хотя и до этого россияне пытались продвигаться. Враг атакует в направлении населенных пунктов Терны, Ямполовка, Заречное, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
Россияне продвинулись в направлении села Терны, однако в населенный пункт прорваться им не удалось.
Ситуация вблизи села Терны в начале недели / Карта DeepStateMAP
Ситуация в Тернах по состоянию в конце недели / Карта DeepStateMAP
Атаки возле Угледара
Россияне, как и на прошлой неделе, продолжают попытки прорвать оборону в районе села Шевченко вблизи Угледара. Врагу удалось захватить несколько позиций и продвинуться в этом направлении.
Других изменений в районе Угледара не зафиксировано.
Ситуация возле села Шевченко в начале недели / Карта DeepStateMAP
Ситуация возле села Шевченко по состоянию на конец недели / Карта DeepStateMAP
Ситуация в районе Работино
Россияне продолжают атаковать и на Запорожском направлении, особенно сложная ситуация в районе Работино – врагу не дает покоя клин, который образовался во время летней кампании ВСУ прошлого года. Поэтому главная цель врага – повторно оккупировать Работино и выбить ВСУ из клина.
Для достижения целей россияне и дальше используют тактику, которую уже называют "банзай-атаками" – вражеские пехотинцы на бронетранспортерах едут к населенному пункту, если по дороге их не уничтожили, то десантируются на окраине и врываются в село. С вероятностью 90% для оккупанта это смерть. Однако наличие большого количества личного состава у врага и абсолютное безразличие к потерям, к сожалению, дает результат.
Россиянам удалось продвинуться на северо-запад от села Вербовое. Бои на этом направлении продолжаются.
Район Работино в начале недели / Карта DeepStateMAP
Район Работино в конце недели / Карта DeepStateMAP
ВСУ нужна поддержка
На большинстве направлений фронта наши воины сейчас держат оборону в сверхтяжелых условиях. И главным успехом является то, что на многих участках россияне не могут пробить оборону наших войск.
Например, на прошлой неделе не зафиксировано никаких продвижений на линии Богдановка – Ивановское на Бахмутском направлении. Более того, нашим воинам удалось отбить несколько позиций. Наши защитники и защитницы не позволяют врагу пройти к Часовому Яру.
Кроме того, бои продолжаются и на Харьковщине, и в Крынках на левобережье Херсонщины. И если изменений на карте не зафиксировано, это не означает, что за прошедшие 7 дней там ничего не происходило. А в условиях обороны это еще и означает, что украинские воины дают отпор врагу и отражают мощные атаки.