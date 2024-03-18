Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны. В ISW отметили, что Украина заставила агрессора передислоцировать свои корабли с временно оккупированного Крыма.

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Дополнительное вооружение и ежедневные тренировки по отражению ударов

В воскресенье, 17 марта, вражеское минобороны сообщило, что Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в оккупированном Севастополе. Там прихвостень Путина заслушал доклады об успешных операциях Украины и результатах деятельности российского флота.

Шойгу подчеркнул, что Черноморский флот должен проводить ежедневные тренировки по отражению ударов воздушных и беспилотных морских средств, чтобы все российские экипажи были готовы к обороне.

Шойгу приказал, чтобы Черноморский флот установил дополнительное вооружение, в частности, крупнокалиберные системы и пулеметы, на неопределенных активах флота для усиления обороны России,

– отметили аналитики.

Добавили что оккупант также получил отчет от российского вице-адмирала Сергея Пинчука, который, как утверждали некоторые российские источники, недавно заменил адмирала Виктора Соколова на посту командующего Черноморского флота. Однако ISW пока не может подтвердить это.

Украинская кампания заставила Черноморский флот передислоцировать большинство своих военно-морских сил с главной базы в Севастополе на меньшие и менее боеспособные базы в Новороссийске и других местах,

– подчеркнули в ISW.

Добавили, Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что украинские удары по состоянию на начало февраля 2024 года вывели из строя примерно 33% военных кораблей Черноморского флота, в частности, 24 корабля и 1 подводную лодку.

Позиция Шойгу по защите Черноморского флота выдвигает условия для того, чтобы он или приписывал себе заслуги, если флот станет более эффективным в защите себя от украинских ударов, или обвинил других командующих, если Черноморский флот потерпит неудачу в этой попытке,

– отметили аналитики.

Обратите внимание! По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 18 марта Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 26 кораблей/катеров и 1 подводную лодку.

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