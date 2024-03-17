Российские СМИ пишут, что министра обороны России Сергея Шойгу видели в Крыму. Он якобы проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота, заслушал доклады о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач, передает 24 Канал.
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Шойгу раздал поручения
Пропагандисты пишут, что он поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению атак противника, а также повышать "живучесть" кораблей.
Кроме того, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения украинских беспилотников.
По информации "Крым.Реалии", по оценкам, с момента полномасштабной российской агрессии Украине удалось потопить или повредить от 20-30% Черноморского флота России. Не последнюю роль в этом сыграли дроны украинского производства.
Как украинские дроны уничтожают Черноморский флот
- Россия продолжает терять свои корабли в Черном море. В главном управлении разведки рассказали детали о дронах, которыми наши защитники наносят сокрушительные удары. Для уничтожения кораблей Черноморского флота России Украина использует дроны собственного производства Magura V5. Они совершили настоящую революцию в ведении боевых действий против России на море.
- Именно эти дроны помогли потопить разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".
- Охота за выбранной целью может длиться целыми днями, и важно, чтобы операторы все время были сосредоточены.