Для уничтожения кораблей Черноморского флота России Украина использует дроны собственного производства Magura V5. Они совершили настоящую революцию в ведении боевых действий против террористической России на море.
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Что это за дроны
Именно эти дроны помогли потопить разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль "Сергей Котов".
Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group-13 под псевдонимом "Тринадцатый" рассказал, какую именно роль они сыграли в этих операциях.
Он не выделяет много тепла, поэтому его почти не видно для тепловизионных камер. Он – из пластика, поэтому даже радарам трудно его увидеть,
– отметил военный.
Охота за выбранной целью может длиться целыми днями и важно, чтобы операторы все время были сосредоточены. По словам командира, самой сложной была операция по уничтожению "Сергея Котова". Его удалось потопить с третьей попытки.
В ВМС сказали, сколько потопили вражеских кораблей
- Не имея собственного флота, Украина смогла перехватить инициативу в войне на море. Уже несколько недель подряд мы радуемся известиям о все новых пораженных судах противника. В ВМС, одновременно, отмечают, что работы у них еще много.
- Нашим защитникам удалось уничтожить треть Черноморского флота России. Однако у оккупантов еще достаточно кораблей, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в интервью для иностранных СМИ.
- По словам Плетенчука, украинским силам удалось поразить 27 российских судов вместе с субмариной. Эта цифра включает, как полностью уничтоженные, так и поврежденные. В частности, на ремонте у оккупантов сейчас находится 15 единиц.