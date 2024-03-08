Нашим защитникам удалось уничтожить треть Черноморского флота России. Однако у оккупантов еще достаточно кораблей, заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в интервью для иностранных СМИ, передает 24 Канал.

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Сколько кораблей Украина поразила

По словам Плетенчука, украинским силам удалось поразить 27 российских судов вместе с субмариной. Эта цифра включает, как полностью уничтоженные, так и поврежденные. В частности, на ремонте у оккупантов сейчас находится 15 единиц.

В ВМС отметили, что среди пораженных судов – 14 серьезных единиц различных классов. Это и большие десантные корабли, и ракетные катера, и субмарина, и патрульный корабль.

Угроза существенная

В то же время присутствие России в Черном море до сих пор остается серьезным. Страна – агрессорка имеет там 10 ракетоносителей, среди которых – три подводные лодки, две ракетные катера, несколько патрульных, сторожевых кораблей. "То есть номенклатура и количество еще достаточно большие", – отметил Плетенчук.

Кроме того, еще 5 десантных кораблей России находятся в строю, а четыре – в ремонте после повреждения.

Представитель ВМС предостерегает, что еще достаточно мощно российская группировка представлена в Черном и Азовском морях.

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