Нашим захисникам вдалося знищити третину Чорноморського флоту Росії. Однак в окупантів ще достатньо кораблів, заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук в інтерв'ю для іноземних ЗМІ, передає 24 Канал.

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Скільки кораблів Україна вразила

За словами Плетенчука, українським силам вдалося уразити 27 російських суден разом із субмариною. Ця цифра включає, як повністю знищені, так і пошкоджені. Зокрема, на ремонті в окупантів зараз перебуває 15 одиниць.

У ВМС наголосили, що серед уражених суден – 14 серйозні одиниці різних класів. Це і великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина, і патрульний корабель.

Загроза суттєва

Водночас присутність Росії в Чорному морі наразі досі залишається серйозною. Країна – агресорка має там 10 ракетоносіїв, серед яких – три підводні човни, два ракетні катери, кілька патрульних, сторожових кораблів. "Тобто номенклатура і кількість ще досить великі", – зазначив Плетенчук.

Крім того, ще 5 десантних кораблів Росії перебувають в строю, а чотири – в ремонті після пошкодження.

Речник ВМС застерігає, що ще досить потужно російське угруповання представлене в Чорному та Азовському морях.

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