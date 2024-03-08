Водночас в Азовському морі продовжує чергувати 1 одиниця ворожого судна на північ від так званого Кримського мосту. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
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Яка ситуація у Середземному морі
Речник Військово-морських сил розповів, що станом на зараз у Середземному морі фіксується досить незвичне становище.
Насправді у Середземномор'ї ситуація цікава, оскільки там навіть залишилися ті одиниці, які штатно входять до Чорноморського флоту Росії. І які не змогли повернутися до пунктів базування через турецькі протоки,
– розповів він.
Як зазначив Плетенчук, ці судна не змогли повернутися в Чорне море через дію Конвенції Монтре.
Він нагадав, що це дозволяє Туреччині ухвалити рішення щодо заборони проходити тією протокою кораблів, тобто бойових одиниць, які належать країнам, що ведуть війну.
Звісно, що з тієї частини світу з тієї акваторії нанести вогневе ураження по території України для ворога фактично неможливо,
– додав посадовець.
За його словами, такої практики не було, оскільки для цього ракети повинні перетнути повітряний простір країн Північноатлантичного альянсу. А це згідно з міжнародним правом фактично може трактуватися як напад.
Тому, як зауважив Плетенчук, таких випадків не було.
Росія має обмежений вплив у Чорному морі: коротко
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що агресор наразі обмежений у можливостях та не може почувати себе безпечно навіть у центральній частині Чорного моря. Крім того, використання носіїв крилатих ракет теж залишається обмеженим.
- За його словами, корабельне угрупування не може підійти до нашого берега і не може повною мірою використовувати носії крилатих ракет через те, що вони відрізані від Криму, де ці ракети завантажують на кораблі, вони вимушені використовувати для цього повітряний простір.
- Відтак, за словами Плетенчука, основною проблемою залишається незакрите небо над Чорним морем, де "панує, на жаль, російська авіація". Але навіть авіацію вони вже починають застосовувати саме стратегічного рівня, тому, що з тактичним у них так само виникли проблеми в Чорному морі.