Про можливості агресора у нападах на Одещину під час брифінгу розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.

Дивіться також Їм все одно куди бити, – Зеленський про удар по Одесі під час візиту прем'єра Греції

Можливості в морі – обмежені

Речник наголосив, що агресор наразі обмежений у можливостях та не може почувати себе безпечно навіть у центральній частині Чорного моря. Крім того, використання носіїв крилатих ракет теж залишається обмеженим.

"Корабельне угрупування не може підійти до нашого берега і не може повною мірою використовувати носії крилатих ракет через те, що вони відрізані від Криму, де ці ракети завантажують на кораблі, вони вимушені використовувати для цього повітряний простір", – зазначив Плетенчук.

Атаки виконуються з повітря

Відтак, за словами Плетенчука, основною проблемою залишається незакрите небо над Чорним морем, де "панує, на жаль, російська авіація".

Росіяни наразі мають фактично єдиний спосіб впливу – це дрони, ракети і це, відповідно, авіація. Але навіть авіацію вони вже починають застосовувати саме стратегічного рівня, тому, що з тактичним у них так само виникли проблеми в Чорному морі,

– наголосив речник ВМС.

Росіяни атакували Одесу: головне