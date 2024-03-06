Про можливості агресора у нападах на Одещину під час брифінгу розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.
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Можливості в морі – обмежені
Речник наголосив, що агресор наразі обмежений у можливостях та не може почувати себе безпечно навіть у центральній частині Чорного моря. Крім того, використання носіїв крилатих ракет теж залишається обмеженим.
"Корабельне угрупування не може підійти до нашого берега і не може повною мірою використовувати носії крилатих ракет через те, що вони відрізані від Криму, де ці ракети завантажують на кораблі, вони вимушені використовувати для цього повітряний простір", – зазначив Плетенчук.
Атаки виконуються з повітря
Відтак, за словами Плетенчука, основною проблемою залишається незакрите небо над Чорним морем, де "панує, на жаль, російська авіація".
Росіяни наразі мають фактично єдиний спосіб впливу – це дрони, ракети і це, відповідно, авіація. Але навіть авіацію вони вже починають застосовувати саме стратегічного рівня, тому, що з тактичним у них так само виникли проблеми в Чорному морі,
– наголосив речник ВМС.
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