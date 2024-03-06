О возможностях агрессора в нападениях на Одесскую область во время брифинга рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.

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Возможности в море – ограничены

Спикер подчеркнул, что агрессор пока ограничен в возможностях и не может чувствовать себя безопасно даже в центральной части Черного моря. Кроме того, использование носителей крылатых ракет тоже остается ограниченным.

"Корабельная группировка не может подойти к нашему берегу и не может в полной мере использовать носители крылатых ракет из-за того, что они отрезаны от Крыма, где эти ракеты загружают на корабли, они вынуждены использовать для этого воздушное пространство", – отметил Плетенчук.

Атаки выполняются с воздуха

Поэтому, по словам Плетенчука, основной проблемой остается незакрытое небо над Черным морем, где "царит, к сожалению, российская авиация".

Россияне пока имеют фактически единственный способ влияния – это дроны, ракеты и это, соответственно, авиация. Но даже авиацию они уже начинают применять именно стратегического уровня, потому, что с тактическим у них так же возникли проблемы в Черном море,

– подчеркнул спикер ВМС.

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