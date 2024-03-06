О возможностях агрессора в нападениях на Одесскую область во время брифинга рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.
Смотрите также Им все равно куда бить, – Зеленский об ударе по Одессе во время визита премьера Греции
Возможности в море – ограничены
Спикер подчеркнул, что агрессор пока ограничен в возможностях и не может чувствовать себя безопасно даже в центральной части Черного моря. Кроме того, использование носителей крылатых ракет тоже остается ограниченным.
"Корабельная группировка не может подойти к нашему берегу и не может в полной мере использовать носители крылатых ракет из-за того, что они отрезаны от Крыма, где эти ракеты загружают на корабли, они вынуждены использовать для этого воздушное пространство", – отметил Плетенчук.
Атаки выполняются с воздуха
Поэтому, по словам Плетенчука, основной проблемой остается незакрытое небо над Черным морем, где "царит, к сожалению, российская авиация".
Россияне пока имеют фактически единственный способ влияния – это дроны, ракеты и это, соответственно, авиация. Но даже авиацию они уже начинают применять именно стратегического уровня, потому, что с тактическим у них так же возникли проблемы в Черном море,
– подчеркнул спикер ВМС.
Россияне атаковали Одессу: главное
- Утром 6 марта армия Россия атаковала Одессу во время визита в город Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. В результате атаки погибли пять человек.
- В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками. Один из них попал в жилую девятиэтажку. Погибли 12 человек, среди них – пятеро детей.