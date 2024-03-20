Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. Последствия отработки украинских дронов сейчас уточняются.

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Плановая работа ГУР на российской авиабазе

Ранее источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили, что ночные взрывы в Саратовской области – это плановая работа Главного управления разведки. Как стало известно впоследствии, причиной взрывной ночи для оккупантов стали украинские дроны "Лютый". Именно эти беспилотники поразили 20 марта одну из крупнейших российских авиабаз "Энгельс-2".

В сети россияне жаловались, что взрывы были очень мощными. Хотя вражеское минобороны уверяет, что "пе-ве-о" якобы сбила 4 беспилотника, однако местные, которые живут поблизости с аэродромом, убеждены, что ночные взрывы – это не работа ПВО, а прилеты.