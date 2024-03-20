Про це повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах. Наслідки відпрацювання українських дронів наразі уточнюються.

До теми Там базуються бомбардувальники: де на карті розташований Енгельс, який вночі атакували дрони

Планова робота ГУР на російській авіабазі

Раніше джерела 24 Каналу у спецслужбах підтвердили, що нічні вибухи у Саратовській області – це планова робота Головного управління розвідки. Як стало відомо згодом, причиною вибухової ночі для окупантів стали українські дрони "Лютий". Саме ці безпілотники уразили 20 березня одну з найбільших російських авіабаз "Енгельс-2".

У мережі росіяни бідкалися, що вибухи були дуже потужними. Хоча вороже міноборони запевняє, що "пе-ве-о" буцімто збила 4 безпілотники, однак місцеві, які живуть поблизу з аеродромом, переконані, що нічні вибухи – це не робота ППО, а прильоти.