В фильме "Сбитые летчики России" разведка раскрыла детали, как были атакованы российские военные авиабазы. Оказывается, уничтожили российские бомбардировщики дроны советского производства.
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Как разведка улучшила советские "Стрижи"
Поразить российские самолеты, когда они приближают к пусковым рубежам и производят запуски ракет, – невозможно. Кирилл Буданов подчеркнул, что в настоящее время уничтожить вражеские ракетоносители в воздухе невозможно.
Охота в воздухе за этими ракетоносителями по состоянию на данный момент невозможна, к сожалению. Потому что, как я говорил, они производят пуски из районов, которые находятся до цели, обычно, в тысячи и более километров,
– объяснил Буданов.
Однако поразить наземные цели вполне возможно. Так, ночью 5 декабря 2022 года на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области, расположенном в 500 километрах от границы с Украиной, раздались взрывы. Как стало известно впоследствии, во время атаки поразили Ту-95 да Ту-22М3, грузовик, а также личный состав – 6 человек погибли, 11 получили ранения. Через несколько часов взрывы прогремели и на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области. Там были повреждены 2 самолета Ту-95.
В разведке рассказали, что для атаки на российские военные аэродромы использовали старые дроны советского производства Ту-141 "Стриж". Единственное, что военные модернизировали их и установили взрывчатку. Благодаря этому во время спецоперации удалось повредить сразу несколько бомбардировщиков.
Эти бомбардировщики Россия и сейчас использует для обстрелов и ракетных ударов по Украине.
Военный аэродром в Пскове оказался под атакой
- В ночь на 30 августа в российском Пскове раздались мощные взрывы в районе аэродрома. После этого вспыхнул масштабный пожар, который был виден во всем городе.
- В результате атаки беспилотниками были уничтожены четыре грузовых самолета Ил-76, еще 2 – были повреждены. Россияне в сети также опубликовали кадры, как горели борта.
- Интересно, что в Кремле никак не прокомментировали уничтожение 4 бортов. Даже слова Кирилла Буданова о том, что дроны запустили с территории России, не заставили Пескова хоть как-то отреагировать на существенные потери. Он лишь посоветовал обращаться за комментариями к военным.