Чехія має намір передати 1,5 мільйони снарядів для України вже цього року, однак це не максимальна кількість, яку можуть отримати ЗСУ. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в ексклюзивному коментарі кореспондентці 24 Каналу.

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Боєприпасів буде більше

За словами Ліпавського, наразі союзники надали тверді обіцянки щодо передачі 300 тисячі боєприпасів, однак Чехія продовжує шукати більше підтримку.

Ми закликаємо держави виконати ці добровільні і конкретні зобов'язання, щоб ми могли сказати: "Добре, ми забезпечимо",

– зазначив міністр.

Очільник МЗС Чехії підкреслив, що 1,5 мільйона снарядів – це те, що потрібно Україні цього року.

Водночас у Празі вважають, що це не максимальна кількість боєприпасів, які може отримати українська армія в рамках цієї ініціативи.

Я б не сказав, що це максимальна цифра, але це реалістична мета на цей рік.

Ми починали з 800 тисяч одиниць, а зараз ми маємо трохи більше,

– заявив Ліпавський.

Міністр закордонних справ також підтвердив, що існує активна співпраця між чеськими та українськими компаніями в оборонному секторі. "Це залежить від цих компаній, чи хочуть вони розкривати рівень співпраці. Більша частина цього не афішується з міркувань безпеки”, – додав він.

Снаряди для України у межах ініціативи Чехії: що відомо

Нагадаємо, що під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбулася наприкінці лютого, президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов для України 800 тисяч снарядів – 500 тисяч 155-ти міліметрового калібру і ще 300 тисяч 122-ти міліметрового калібру.

Пізніше у Празі знайшли ще 200 тисяч снарядів. Згодом очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що потенційний обсяг боєприпасів, який Україна отримає у рамках ініціативи, може становити близько 1,5 мільйона.

Також, за даними ЗМІ, перші партії боєприпасів надійдуть до ЗСУ раніше, ніж очікувалося. Замість червня – у квітні.