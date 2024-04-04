Чехия намерена передать 1,5 миллиона снарядов для Украины уже в этом году, однако это не максимальное количество, которое могут получить ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в эксклюзивном комментарии корреспонденту 24 Канала.

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Боеприпасов будет больше

По словам Липавского, пока союзники предоставили твердые обещания о передаче 300 тысяч боеприпасов, однако Чехия продолжает искать больше поддержки.

Мы призываем государства выполнить эти добровольные и конкретные обязательства, чтобы мы могли сказать: "Хорошо, мы обеспечим",

– отметил министр.

Глава МИД Чехии подчеркнул, что 1,5 миллиона снарядов – это то, что нужно Украине в этом году.

В то же время в Праге считают, что это не максимальное количество боеприпасов, которые может получить украинская армия в рамках этой инициативы.

Я бы не сказал, что это максимальная цифра, но это реалистичная цель на этот год.

Мы начинали с 800 тысяч единиц, а сейчас мы имеем чуть больше,

– заявил Липавский.

Министр иностранных дел также подтвердил, что существует активное сотрудничество между чешскими и украинскими компаниями в оборонном секторе. "Это зависит от этих компаний, хотят ли они раскрывать уровень сотрудничества. Большая часть этого не афишируется из соображений безопасности", – добавил он.

Снаряды для Украины в рамках инициативы Чехии: что известно

Напомним, что во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в конце февраля, президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел для Украины 800 тысяч снарядов – 500 тысяч 155-ти миллиметрового калибра и еще 300 тысяч 122-ти миллиметрового калибра.

Позже в Праге нашли еще 200 тысяч снарядов. Впоследствии глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что потенциальный объем боеприпасов, который Украина получит в рамках инициативы, может составлять около 1,5 миллиона.

Также, по данным СМИ, первые партии боеприпасов поступят в ВСУ раньше, чем ожидалось. Вместо июня – в апреле.