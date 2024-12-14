Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Foreign Affairs. Медиа акцентировало, что США должны защитить себя, поэтому должны оставаться глобальной державой и инвестировать в возможности для этого.

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Вашингтон сдерживает прямую войну между НАТО и Москвой

Журналисты заметили, что Америке трудно расставить приоритеты. За внимание соревнуются нелегальная иммиграция, финансирование государственного долга, конкуренция с Китаем, война на Ближнем Востоке. Плюс глобальная безопасность сейчас достаточно непредсказуема.

Но американцы, которых волнует только стоимость помощи Украине, думают об этом вопросе неправильно. Их должна беспокоить цена недопомощи Украине. Прямо сейчас, оказывая помощь Киеву, Соединенные Штаты препятствуют России прямо угрожать Восточной и Центральной Европе, что, несомненно, поглотит еще больше ресурсов США,

– сказано в статье.

Медийщики даже предположили, что сейчас Вашингтон может сдерживать непосредственную войну между НАТО и Москвой, в которой придется участвовать американцам.

Foreign Affairs и American Enterprise Institute посчитали, сколько будет вынуждена потратить Америка, если Россия победит Украину, а на захваченных землях разместит оккупационные войска – вплотную к НАТО.

Они пришли к такому выводу: помощь Киеву, которую предоставляет Пентагон, составляет менее 14 процентов от того, чего стоила бы Вашингтону защита Европы от россиян.

На языке цифр это выглядит следующим образом. Конгресс выделил 112 миллиардов долларов на помощь Киеву с 2022 года. Если же Россия победит, США будут тратить на оборону в течение следующих пяти лет на 808 миллиардов долларов больше, чем предусмотрено в бюджете.

"Позволить России победить Украину стоило бы Соединенным Штатам примерно в семь раз дороже, чем предотвращение победы России. Так что помощь Украине является, безусловно, правильным финансовым решением", – подытожили Foreign Affairs.

К тому же часть средств идет в бюджет США, ведь Америка производит оружие для Украины. Поэтому помощь Украине точно не стоит прекращать – хотя бы из меркантильных соображений.