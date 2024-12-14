Про це пише 24 Канал з посиланням на Foreign Affairs. Медіа акцентувало, що США мають захистити себе, тому повинні залишатися глобальною державою та інвестувати в можливості для цього.

Дивіться також Вражає, як ЗСУ витримують колосальний тиск у напрямку Покровська, – глава розвідки Естонії

Вашингтон стримує пряму війну між НАТО та Москвою

Журналісти зауважили, що Америці важко розставити пріоритети. За увагу змагаються нелегальна імміграція, фінансування державного боргу, конкуренція з Китаєм, війна на Близькому Сході. Плюс глобальна безпека зараз досить непередбачувана.

Але американці, яких хвилює лише вартість допомоги Україні, думають про це питання неправильно. Їх має турбувати ціна недопомоги Україні. Просто зараз, надаючи допомогу Києву, Сполучені Штати перешкоджають Росії прямо загрожувати Східній і Центральній Європі, що, безсумнівно, поглине ще більше ресурсів США,

– сказано в статті.

Медійники навіть припустили, що зараз Вашингтон може стримувати безпосередню війну між НАТО та Москвою, в якій доведеться брати участь американцям.

Foreign Affairs та American Enterprise Institute порахували, скільки буде змушена витратити Америка, якщо Росія переможе Україну, а на захоплених землях розмістить окупаційні війська – впритул до НАТО.

Вони дійшли такого висновку: допомога Києву, яку надає Пентагон, становить менше 14 відсотків від того, чого коштував би Вашингтону захист Європи від росіян.

Мовою цифр це має такий вигляд. Конгрес виділив 112 мільярдів доларів на допомогу Києву з 2022 року. Якщо ж Росія переможе, США витрачатимуть на оборону протягом наступних п'яти років на 808 мільярдів доларів більше, ніж передбачено в бюджеті.

"Дозволити Росії перемогти Україну коштувало б Сполученим Штатам приблизно в сім разів дорожче, ніж запобігання перемозі Росії. Отже, допомога Україні є, безумовно, правильним фінансовим рішенням", – підсумували Foreign Affairs.

До того ж частина коштів іде в бюджет США, бо Америка виробляє зброю для України. Тому допомогу Україні точно не варто припиняти – хоча б із меркантильних міркувань.