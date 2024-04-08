Глава государства провел Ставку, на которой заслушал доклады военных и главкома.

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На повестке дня – Харьков и энергетика

По словам Зеленского, одной из тем стала защита Харькова от российских ударов.

Напомним, что в последнее время город ежедневно страдает от обстрелов разными видами оружия.

Кроме того, говорили о том, как можно усилить возможности ПВО и РЭБ на территории Харьковской области.

Также президент заслушал доклады военных о физической защите объектов энергетики и о результативности сбития дронов и ракет.

Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины,
– сообщил украинский лидер.

Главное сейчас – логистика

Главком Александр Сырский доложил президенту о ситуации на основных боевых направлениях.

Зеленский подчеркнул, что украинские силы продолжают удерживать позицию. Главный упор на фронте сейчас должен быть сделан на эффективной логистике. Также глава государства рассказал, что разведка и спецназовцы готовят "сюрпризы для россиян".

Разведка и специальные службы работают над новыми шагами по уменьшению российского потенциала войны,
– говорится в сообщении Зеленского.

Россия готовит новое наступление

  • В недавнем интервью иностранному СМИ президент рассказал, что ему известно о вражеской подготовке к новым наступательным действиям.
  • В частности, по словам Зеленского, Кремль планирует провести их уже в конце мая – начале июня.
  • Для очередного нападения Москва хочет мобилизовать дополнительно еще 300 тысяч граждан.
  • Также тогда глава государства высказался о мобилизации внутри Украины.
  • Он подчеркнул, что на данный момент потребности в призыве 500 тысяч человек нет. Это показал аудит, проведенный Сырским.
  • Оказалось, что из миллиона уже мобилизованных участие в боевых действиях принимали 200 – 300 тысяч человек.
  • В то же время Зеленский не может сейчас назвать количество, которое нужно будет дополнительно призвать в украинскую армию для сдерживания российской агрессии.