Глава государства провел Ставку, на которой заслушал доклады военных и главкома.

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На повестке дня – Харьков и энергетика

По словам Зеленского, одной из тем стала защита Харькова от российских ударов.

Напомним, что в последнее время город ежедневно страдает от обстрелов разными видами оружия.

Кроме того, говорили о том, как можно усилить возможности ПВО и РЭБ на территории Харьковской области.

Также президент заслушал доклады военных о физической защите объектов энергетики и о результативности сбития дронов и ракет.

Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины,

– сообщил украинский лидер.

Главное сейчас – логистика

Главком Александр Сырский доложил президенту о ситуации на основных боевых направлениях.

Зеленский подчеркнул, что украинские силы продолжают удерживать позицию. Главный упор на фронте сейчас должен быть сделан на эффективной логистике. Также глава государства рассказал, что разведка и спецназовцы готовят "сюрпризы для россиян".

Разведка и специальные службы работают над новыми шагами по уменьшению российского потенциала войны,

– говорится в сообщении Зеленского.

Россия готовит новое наступление