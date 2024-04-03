Владимир Зеленский заявил о планах России мобилизовать еще 300 тысяч военных. Говорится о планах врага до 1 июня, передает 24 Канал.
Смотрите также От Израиля до Ливана․ Как Россия распродает миллионы тонн ворованного украинского зерна
Новая волна мобилизации в России
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве 3 апреля заявил о новой волне мобилизации в стране-агрессоре.
Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных,
– отметил он.
Перед этим активно обсуждали, что российский президент Владимир Путин захочет после выборов провести дополнительную и более открытую мобилизацию.
Путин открыл призыв
- Российский диктатор Владимир Путин опубликовал новый указ о весеннем призыве. Он стремится призвать на военную службу еще 150 тысяч россиян. Москва проводит призывы в армию дважды в год: весной и осенью. Новый указ Путина о весеннем призыве в 2024 году опубликовали российские пропагандистские СМИ.
- Согласно подписанному документу, на военную службу в России призовут 150 тысяч человек. Это на три тысячи человек больше, чем во время весеннего призыва прошлого года.
- Так, по новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать россияне в возрасте от 18 до 30 лет (за исключением тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и кто находится в запасе).