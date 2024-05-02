Наразі українські захисники перебувають в обороні. Американський генерал сказав, чи зможуть вони перехопити ініціативу.

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Чи можливий контрнаступ ЗСУ у 2024 році

На думку Годжеса, головне завдання для України на цей рік – це запобігти великому прориву Росії, а також виграти час для посилення ЗСУ, покращення захисту міст та підвищення рівня оборонної промисловості.

Крім того, нашій державі треба відтягнути час, аби Захід зумів надати усю необхідну допомогу.

Також Годжес висловив сподівання, що дронові атаки й надалі зменшуватимуть економічний та військовий потенціал Росії

Саме у плані такої непрямої війни перехоплення ініціативи українцями цілком реальне, вважає генерал.

Водночас, за його словами, наразі Україна не готова до масштабного контрнаступу. Втім, Годжес визнав, що в історії багато прикладів, коли одній стороні почати успішний контрнаступ, коли інша сторона цього не очікувала.

Генерал зауважив, що ні США, ні хтось інший не повинен штовхати Україну робити щось, поки вона не вирішить, що вона готова це зробити.

Україна має план