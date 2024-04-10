Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю. Він також наголосив, що під час минулого контрнаступу ворог знав про плани ЗСУ.
До теми План є, але потрібна зброя, – Зеленський про новий контрнаступ України
Новий контрнаступ буде успішнішим
Говорячи в інтерв'ю Politico про минулорічний контрнаступ, президент України заявив, що спроба ЗСУ була не настільки успішною, як це планувалося. Він пояснив, що росіяни знали про плани українських захисників і підготувалися. Зеленський не став розкривати деталі, а лише наголосив, що під час останнього наступу Україна "була саботована зсередини". Президент наголосив, що "росіяни знали, де ми збираємося атакувати".
Зеленський додав, що у майбутньому історія покаже, що окупанти дійсно знали про плани ЗСУ. Водночас президент заявив, що майбутній контрнаступ України буде успішнішим. Він стверджує, що контрнаступ дасть результати, а українські військові зможуть завдати ворогу ударів у відповідь.
При цьому президент наголосив, що було б серйозною помилкою, якби союзники України відмовилися від своїх зобов'язань щодо військової допомоги та підтримки наших військових.
Інші заяви Володимира Зеленського з інтерв'ю
- В інтерв'ю Politico Зеленський різко прокоментував "мирний план", який пропонує колишній президент США Дональд Трамп. Зокрема, глава нашої держави назвав ідеї Трампа віддати території примітивними. Зеленський також наголосив, що не можна домовлятися з дияволом, адже це у майбутньому розв'яже йому руки для нових загарбницьких воєн.
- Також Зеленський дав інтерв'ю німецькому Bild. У ньому він наголосив, якщо партнери припинять підтримку України, то буде багато жертв та втрат, адже Путін не зупиниться. Зеленський закликав США ухвалити пакет військової допомоги та надати більше систем ППО, щоб захиститися від російських ракет та безпілотників.
- У тому ж інтерв'ю Bild президент України пояснив, чому Олаф Шольц не погоджується постачати Україні далекобійні ракети Taurus. За його словами, канцлер Німеччини серйозно сприймає ядерні погрози Путіна, тому не надає далекобійні ракети. Втім, Зеленський не вважає, що саме ракети Taurus можуть захистити світ від ядерної загрози Росії.