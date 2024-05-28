Кореспондентка 24 Каналу розпитала міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкну про блокування допомоги урядом Орбана, "участь" Росії в Саміті миру та провокації росіянами естонців на річці Нарва.

До теми "ЄС став заручником Орбана": Угорщина заблокувала понад 40% рішень щодо допомоги Україні

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі країни вже тренують військових в Україні. Чи могли б ви поділитися деталями, та чи відправила Естонія своїх інструкторів до України?

Я не можу поділитися деталями. Та мені здається, що Кая Каллас казала, що ми маємо бути готові до цього. Однак я не впевнений щодо її цитати, яку ви озвучили.

Ми беремо участь у тренувальних місіях українських військових в Естонії та інших частинах Європи. Це потреба, яку ми повинні задовольнити.

Як пише німецьке видання BILD, в НАТО обговорюють можливість закрити небо над західною частиною України. Чи підтримує Естонія таку ідею та як ваша країна могла б допомогти з цим?

Я не знаю, чи ми зараз ведемо такі дискусії, але ми готові обговорювати нестандартні випадки, особливо, коли ми занадто часто говоримо "ні" щодо різних можливостей. Але я не знаю, чи це зараз обговорюється. Наскільки мені відомо, ми це не обговорюємо.

Але чи підтримуєте ви ідеєю закрити небо над західною частиною України країнами НАТО?

Моя позиція полягає в тому, що ми повинні бути готові обговорювати те, про що просять українці. Зараз українці просять снаряди, ракети великої дальності, військову підтримку. Це те, що ми робимо. Якщо BILD пише про інші ідеї, то я думаю, що існують інші ідеї. Ми повинні бути готові їх обговорювати, але я не бачу цих дискусій зараз.

В середині червня відбудеться Саміт миру у Швейцарії. Які ваші очікування щодо цієї події?

Я сподіваюся, що багато країн візьмуть участь, і я сподіваюся, що ми матимемо лише один наратив — про територіальну цілісність України, принципи суверенітету, і ми не будемо після цього обговорювати, що у нас, мовляв, занадто багато мирних планів.

Я думаю, що мирний план президента Зеленського є надійним, тож ми повинні слідувати йому.

З різних сторін ми чуємо ідею про залучення Росії до таких заходів. Яке ваше ставлення до цього?

Подивіться, що робить Росія – завдає інтенсивних ударів по всій Україні та цивільному населенню. З російського боку немає бажання вести переговори, або навіть якщо він (Путін – 24 Канал) говорить, що готовий вести переговори після того, як окупував територію, то це неправильна позиція. Вона не відповідає ідеї суверенітету та територіальної цілісності України. Ми повинні виграти війну в Україні й відтіснити Росію назад до Росії.

Ваш литовський колега Ґабріелюс Ландсберґіс назвав дані щодо блокування Угорщиною рішень ЄС щодо допомоги для України. За його словами, близько 41% таких рішень не отримали підтримки з боку Будапешту. На вашу думку, чи є спосіб переконати угорську сторону, або як саме можна боротися з цією проблемою?

Так, Угорщина багато чого блокує, і головне для нас зараз – це Європейський фонд миру. Дуже важливо, що ми в ЄС вирішили використовувати надприбутки від заморожених російських активів через Європейський фонд миру, але зараз Угорщина це блокує.

Я думаю, ми повинні вирішити це так само, як ми робили раніше, під час "зеленого світла" для розширення ЄС, виділення 5 додаткових мільярдів євро до ЄФМ, а також 50 мільярдів євро в рамках Ukrainian Facility. Тому Угорщина перебуває під великим тиском. Я бачив це сьогодні тому, що більшість з нас хоче цього.

Російські прикордонники зняли фарватерні буї Естонії на річці Нарва. На вашу думку, для чого Росія влаштовує такі провокації та чи є достатньо сильною відповідь НАТО Москві?

Росія робить будь-які провокації щодо зняття фарватерних буїв або організації атак всередині Європи за допомогою своїх спецслужб, або постійних кібератак і наративів. Тож це відбувається постійно, і ми ефективно реагуємо.

Ми запитали в Росії, яка мета цих дій? Ми повинні розуміти, що Росія намагається поставити наші суспільства під загрозу, загнати нас у страх і роз'єднати. Але я думаю, що ми значною мірою єдині, і у нас є тверда реакція, тому що Путін боїться НАТО.

Раніше міністр внутрішніх справ Естонії заявив, що Естонія може допомогти повернути військовозобовʼязаних українців, які перебувають на естонській території. Чи ведуться такі дискусії в естонському уряді та наскільки актуально повертати військовозобов’язаних українців з-за кордону?

Зараз це залежить від України через новий закон (про мобілізацію – 24 Канал). Тому ми в Європі чекаємо, щоб зрозуміти, що потрібно Україні. Яке підґрунтя для цього? Тому наразі немає сенсу окремо обговорювати, що ми можемо зробити. Головне питання – що потрібно Україні.

Якщо українська сторона звернеться до вас, як ви будете це вирішувати?

Я думаю, що це має бути насамперед загальноєвропейський підхід. Перш за все, гадаю, що питання полягає в тому, що ці люди, які приїхали в Європу, чи є вони на військовому обліку в Україні чи ні? А тому, давайте подивимось, що відбуватиметься далі.