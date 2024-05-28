Корреспондентка 24 Канала расспросила министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну о блокировании помощи правительством Орбана, "участии" России в Саммите мира и провокациях россиянами эстонцев на реке Нарва.

К теме "ЕС стал заложником Орбана": Венгрия заблокировала более 40% решений по помощи Украине

Справочно! Маргус Цахкна – министр иностранных дел Эстонии. Работал министром социальной защиты в 2015 – 2016 годах и министром обороны в 2016 – 2017 годах.

Отправит ли Эстония своих военных и закрытое небо над частью Украины

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны уже тренируют военных в Украине. Могли бы вы поделиться деталями, и отправила ли Эстония своих инструкторов в Украину?

Я не могу поделиться деталями. Но мне кажется, что Кая Каллас говорила, что мы должны быть готовы к этому. Однако я не уверен относительно ее цитаты, которую вы озвучили.

Мы участвуем в тренировочных миссиях украинских военных в Эстонии и других частях Европы. Это потребность, которую мы должны удовлетворить.

Как пишет немецкое издание BILD, в НАТО обсуждают возможность закрыть небо над западной частью Украины. Поддерживает ли Эстония такую идею и как ваша страна могла бы помочь с этим?

Я не знаю, ведем ли мы сейчас такие дискуссии, но мы готовы обсуждать нестандартные случаи, особенно, когда мы слишком часто говорим "нет" в отношении различных возможностей. Но я не знаю, обсуждается ли это сейчас. Насколько мне известно, мы это не обсуждаем.

Но поддерживаете ли вы идею закрыть небо над западной частью Украины странами НАТО?

Моя позиция заключается в том, что мы должны быть готовы обсуждать то, о чем просят украинцы. Сейчас украинцы просят снаряды, ракеты большой дальности, военную поддержку. Это то, что мы делаем. Если BILD пишет о других идеях, то я думаю, что существуют другие идеи. Мы должны быть готовы их обсуждать, но я не вижу этих дискуссий сейчас.

Чего ждать от Саммита мира в Швейцарии

В середине июня состоится Саммит мира в Швейцарии. Какие ваши ожидания относительно этого события?

Я надеюсь, что многие страны примут участие, и я надеюсь, что мы будем иметь только один нарратив – о территориальной целостности Украины, принципах суверенитета, и мы не будем после этого обсуждать, что у нас, мол, слишком много мирных планов.

Я думаю, что мирный план президента Зеленского надежный, поэтому мы должны следовать ему.

С разных сторон мы слышим идею о привлечении России к таким мероприятиям. Каково ваше отношение к этому?

Посмотрите, что делает Россия – наносит интенсивные удары по всей Украине и гражданскому населению. С российской стороны нет желания вести переговоры, или даже если он (Путин – 24 Канал) говорит, что готов вести переговоры после того, как оккупировал территорию, то это неправильная позиция. Она не соответствует идее суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы должны выиграть войну в Украине и оттеснить Россию обратно в Россию.

Блокирование Венгрией военной помощи Украине

Ваш литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис назвал данные о блокировании Венгрией решений ЕС о помощи для Украины. По его словам, около 41% таких решений не получили поддержки со стороны Будапешта. По вашему мнению, есть ли способ убедить венгерскую сторону, или как именно можно бороться с этой проблемой?

Да, Венгрия многое блокирует, и главное для нас сейчас – это Европейский фонд мира. Очень важно, что мы в ЕС решили использовать сверхприбыли от замороженных российских активов через Европейский фонд мира, но сейчас Венгрия это блокирует.

Я думаю, мы должны решить это так же, как мы делали раньше, во время "зеленого света" для расширения ЕС, выделения 5 дополнительных миллиардов евро в ЕФМ, а также 50 миллиардов евро в рамках Ukrainian Facility. Поэтому Венгрия находится под большим давлением. Я видел это сегодня потому, что большинство из нас хочет этого.

Провокации России на реке Нарва

Российские пограничники сняли фарватерные буи Эстонии на реке Нарва. По вашему мнению, для чего Россия устраивает такие провокации и достаточно ли сильный ответ НАТО Москве?

Россия делает любые провокации по снятию фарватерных буев или организации атак внутри Европы с помощью своих спецслужб, либо постоянных кибератак и нарративов. Так что это происходит постоянно, и мы эффективно реагируем.

Мы спросили у России, какая цель этих действий? Мы должны понимать, что Россия пытается поставить наши общества под угрозу, загнать нас в страх и разъединить. Но я думаю, что мы в значительной степени едины, и у нас есть твердая реакция, потому что Путин боится НАТО.

Будет ли Эстония возвращать военнообязанных мужчин в Украину

Ранее министр внутренних дел Эстонии заявил, что Эстония может помочь вернуть военнообязанных украинцев, которые находятся на эстонской территории. Ведутся ли такие дискуссии в эстонском правительстве и насколько актуально возвращать военнообязанных украинцев из-за рубежа?

Сейчас это зависит от Украины из-за нового закона (о мобилизации – 24 Канал). Поэтому мы в Европе ждем, чтобы понять, что нужно Украине. Какое основание для этого? Поэтому пока нет смысла отдельно обсуждать, что мы можем сделать. Главный вопрос – что нужно Украине.

Если украинская сторона обратится к вам, как вы будете это решать?

Я думаю, что это должен быть прежде всего общеевропейский подход. Прежде всего, думаю, что вопрос заключается в том, что эти люди, которые приехали в Европу, есть ли они на воинском учете в Украине или нет? А потому, давайте посмотрим, что будет происходить дальше.