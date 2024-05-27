Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

Смотрите также О новом наступлении России, коалиции дронов и угрозах для НАТО: интервью с главой МИД Латвии

Венгрия блокирует решение

Литовский министр призвал быть более прозрачными относительно позиции Венгрии. Он назвал конкретные данные по блокированию решений со стороны Будапешта после анализа.

Оказалось, что около 41% решений ЕС по Украине были заблокированы Венгрией. Европейский фонд мира заблокирован, начало вступления в ЕС пока задержано, переговоры о вступлении Украины в ЕС стали "заложником" Венгрии. И я могу продолжать: декларация по Грузии, Европейский фонд мира для Армении,

– рассказал глава МИД Литвы.

Габриелюс Ландсбергис говорит, что дискуссии и необходимые решения в ЕС блокируются только одной страной. Литовский министр говорит, что такие действия надо рассматривать как системный подход препятствования усилиям ЕС играть значимую роль как внешнеполитический игрок.

Мы должны найти способ, как действительно как сообщество, обойти это, потому что если этому не противодействовать, мы просто застрянем, будем неэффективными и не сможем двигаться даже в тех местах, которые являются жизненно важными для нас,

– высказался министр.

Венгрия и ЕС