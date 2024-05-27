Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Угорщина блокує рішення

Литовський міністр закликав бути більш прозорими щодо позиції Угорщини. Він назвав конкретні дані щодо блокування рішень з боку Будапешта після аналізу.

Виявилося, що близько 41% рішень ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною. Європейський фонд миру заблокований, початок вступу до ЄС наразі затримано, переговори про вступ України до ЄС стали "заручником" Угорщини. І я можу продовжувати: декларація щодо Грузії, Європейський фонд миру для Вірменії,

– розповів очільник МЗС Литви.

Ґабріелюс Ландсберґіс каже, що дискусії та необхідні рішення в ЄС блокуються лише однією країною. Литовський міністр каже, що такі дії треба розглядати як системний підхід перешкоджання зусиллям ЄС відігравати значущу роль як зовнішньополітичний гравець.

Ми повинні знайти спосіб, як дійсно як спільнота, обійти це, тому що якщо цьому не протидіяти, ми просто застрягнемо, будемо неефективними й не зможемо рухатися навіть у тих місцях, які є життєво важливими для нас,

– висловився міністр.

Угорщина та ЄС