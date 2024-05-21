Венгерское правительство продолжает настаивать на том, что процесс вступления в ЕС должен базироваться на заслугах, впрочем, Украина все еще не выполнила все условия, которые поставил Будапешт. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Венгрии Золтан Ковач, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Венгрия настаивает на выполнении условий для вступления Украины в ЕС

Отвечая на вопрос о возможном начале переговоров с Украиной о вступлении в июне этого года, Ковач сказал, что условия должны быть едиными для всех.

Это процесс, основан на заслугах, без исключений, поэтому условия одинаковы для всех стран-членов и для всех кандидатов на вступление, поэтому не может быть никаких исключений на основе политических или идеологических соображений,

– сказал государственный секретарь.

Представитель венгерского правительства отметил, что пока Украина еще не выполнила все требования Будапешта. Ковач отмечает, что переговоры могут начаться только учитывая "заслуги" страны-кандидата.

"Я боюсь, что были специфические вопросы, по которым Венгрия всегда была очень откровенной, и прогресс очень незначительный, если вообще есть", – прокомментировал Ковач выполнения Украиной условий венгерского правительства.

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