Правительство Венгрии в электронном письме объяснил свою позицию относительно предложения в НАТО по созданию многолетнего фонда поддержки Украины. Там отметили. что отправили его "тем, кто ранее предоставил свои контактные данные".

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Позиция правительства четкая

По мнению венгерского правительства, если НАТО предоставит эти средства в течение 5 лет, то война затянется еще на 5 лет.

То, что мы видим, является худшим сценарием, потому что это может привести к мировой войне,

– считают в Будапеште.

Кроме этого, там также пожаловались на давление якобы для "расширения войны". В венгерском правительстве отметили, что имеют четкую позицию и хотят остаться вне войны.

Мы не хотим участвовать в этой миссии НАТО. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать отправки оружия и солдат,

– говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что НАТО "движется к войне огромными шагами". По его словам, Альянс пересмотрел свои "красные линии".

Он добавил, что страны НАТО считают войну в Украине своей войной. Такая идея противоположна позиции Будапешта. Он считает, что дипломатия является единственным реальным путем для завершения войны в Украине.

В Венгрии уже делали ряд скандальных заявлений