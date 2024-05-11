Уряд Угорщини в електронному листі пояснив свою позицію щодо пропозиції в НАТО зі створення багаторічного фонду підтримки України. Там зазначили. що відправили його "тим, хто раніше надав свої контактні дані".
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Позиція уряду чітка
На думку угорського уряду, якщо НАТО надасть ці кошти протягом 5 років, то війна затягнеться ще на 5 років.
Те, що ми бачимо, є найгіршим сценарієм, тому що це може призвести до світової війни,
– вважають у Будапешті.
Крім цього, там також поскаржились на тиск нібито для "розширення війни". В угорському уряді наголосили, що мають чітку позицію та хочуть залишитись поза війною.
Ми не хочемо брати участь у цій місії НАТО. Ми зробимо все можливе, щоб уникнути відправки зброї і солдатів,
– мовиться в повідомленні.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що НАТО "рухається до війни величезними кроками". За його словами, Альянс переглянув свої "червоні лінії".
Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта. Він вважає, що дипломатія є єдиним реальним шляхом для завершення війни в Україні.
В Угорщині вже робили низку скандальних заяв
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову неочікувану заяву. Угорський глава уряду стверджує, що Захід "за крок від того, щоб ввести війська в Україну". Водночас Орбан вкотре зазначив, що не допустить того, щоб Будапешт був втягнутий у можливе введення західних військ в Україну.
- На своїй фейсбук-сторінці Віктор Орбан поскаржився на те, що у європейській політиці нібито панують військові настрої. За словами глави угорського уряду, європейські лідери вже "занурилися у війну і сприймають її і ведуть її як свою власну війну".
- Він також зазначив, що світові війни "ніколи не називають світовими війнами на початку", а лише в кінці. Однак він написав, що угорці знають, що таке війна та цього досить.