В своей войне против Украины и противостоянии с цивилизованным миром Россия широко использует советское наследие холодной войны. Это не только вооружение, как танки, боевые самолеты, ПВО, но и космические технологии. В частности, будем рассказывать о советской спутниковой навигационной системе ГЛОНАСС, запущенной еще в начале 1980-х.

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) помогает России координировать ракетные атаки и оставаться независимой от GPS, когда сама же страна-агрессор пытается сбить сигналы западных самолетов. Но старая система времен СССР уже еле держится на плаву.

Что не так с ГЛОНАСС и как Россия использует ее в войне – читайте в материале 24 Канала.

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Советское наследие и украинский след

Когда появилась система ГЛОНАСС Советский Союз начал работать над собственной спутниковой навигационной системой еще в 1976 году, а запустил ее в 1982-м году одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении.



После распада СССР система перешла к России, а ее оператором стал Роскосмос. ГЛОНАСС имеет 26 спутников, из которых используются 24 – это необходимый минимум для работы системы.

СССР развивал собственную спутниковую систему очень медленно. В октябре 1982 года на орбиту вывели первый спутник "Ураган" и два массогабаритных макета. В последующие шесть запусков на орбиту выводили по два штатных спутника и один макет, поскольку советская промышленность не успевала собирать электронную начинку спутников.

Систему официально запустили в эксплуатацию в апреле 1991 года вместе с 12 спутниками. В то же время американская система GPS уже имела 24 спутника. Такого количества ГЛОНАСС достигла только в 1997 году. К 2001 году, из-за отсутствия финансирования, количество рабочих спутников сократилось до шести.

В последующие годы Россия начала быстро развивать систему, запуская новые спутники "Глонасс". Систему открыли для гражданского использования, оснастив ее спутниковыми датчиками автобусами в Сочи. Запуск сервиса анонсировали в 2009 году.



Макет спутника "Глонасс-К" на выставке "Армия-2023" / Фото Vsatinet / Wikimedia

В ноябре 2009-го года к ГЛОНАСС подключилась и Украина – было объявлено, что Украинский научно-исследовательский институт радиотехнических измерений в Харькове создаст совместное предприятие вместе с российским НИИ космического приборостроения в Москве.

В проекте должны были использоваться украинские станции корректировки для уточнения координат систем ГЛОНАСС.

Обратите внимание! Через 15 лет после объявленного партнерства Украина уже создает вооружение, которое имеет защиту от ГЛОНАСС. В ноябре 2023 года глава Минцифры Михаил Федоров сообщил о создании Piranha AVD 360, комплекса радиоэлектронной борьбы.



Эта технология должна эффективнее защищать бронетехнику и личный состав от вражеских дронов. Система уже прошла полевые испытания и готова к серийному производству. Piranha создает 600-метровый "защитный купол" вокруг себя, который сбивает сигналы дрона. Он зависает в воздухе или падает. Также Piranha подавляет системы спутниковой навигации, например, российскую ГЛОНАСС.

Почему ГЛОНАСС – это самая плохая система

Как отмечает Bloomberg, собственная спутниковая навигационная система обеспечивает Кремлю защиту от попыток США лишить российских военных доступа к GPS для ракет. Хотя Россия занималась модернизацией своих спутников в течение многих лет, ГЛОНАСС не такая точная, как GPS. И это имеет влияние на военные усилия агрессора, утверждает американское издание.

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Россияне прибегают к использованию мощной 1500-килограммовой авиабомбы для компенсации неточности сигналов ГЛОНАСС, приводит Bloomberg слова Брюса Макклинтока, старшего научного сотрудника по вопросам политики в RAND Corp.

Одна из причин, почему россиянам нужна настолько большая бомба, – это их неспособность создать точные боеприпасы. Недостатки ГЛОНАСС привели к неточности их передового вооружения,

– объясняет Макклинток.

Все российские системы используют чипы спутниковой навигации, которые сочетают сигналы ГЛОНАСС и сигналы GPS, – заявил Bloomberg Павел Лузин, старший научный сотрудник Jamestown Foundation и исследователь космической политики.

"Конечно, есть коммерческие и потребительские GPS-чипы, но не военные, и этого достаточно, чтобы атаковать большие стационарные цели, такие как жилые дома, больницы, электростанции, торговые центры и порты", – пояснил Лузин.

По словам Крейга Робертса, старшего преподавателя Школы гражданской и экологической инженерии в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее, спутники ГЛОНАСС, расположенные на высоте примерно 19 000 км над Землей, не такие качественные, как GPS, китайские Beidou и Galileo Европейского Союза.

Российская система имеет худшее качество как контрольных станций на земле, так и атомных часов в космосе, что делает их измерения менее точными. Все знают, что ГЛОНАСС – наихудшая,

– резюмирует Робертс.

Амбициозные планы и китайское плечо

По состоянию на апрель 2024 года, из группировки ГЛОНАСС семь спутников отработали по два ресурса (14 лет) и частично функциональны, то есть могут предоставлять сигналы не во всех диапазонах. Еще семь спутников – подошли к сроку одного ресурса, то есть семи лет,

– рассказал 24 Каналу эксперт по космическим вопросам, экс-советник председателя Госкосмоса Андрей Колесник.

Жизнеспособность российских спутников обеспечена западной космической микроэлектроникой, что на момент сборки ныне действующих космических аппаратов была доступна и/или аккумулирована в запасах. Россия до сих пор имеет амбициозные планы по обновлению и развитию ГЛОНАСС благодаря возможности добраться "серой" космической микроэлектроники, поставки которой удалось наладить, замечает эксперт.



Запуск спутника "Глонасс-М" с космодрома "Плесецк" / Фото Andrey Morgunov / Wikimedia

Обратите внимание! До 2030 года агрессор планирует добавить к системе 14 новых космических аппаратов, а также освоить другую, более высокую, чем обычная (19 000 километров над поверхностью Земли) – геосинхронную орбиту на высоте 36 000 километров.



Туда планируют запустить еще шесть спутников. А полное обновление до 24 космических аппаратов на базовой орбите – запланировано до 2035 года.

Тренд к многослойности глобальных навигационных спутниковых систем является мировым. И хорошо, что в России на официальном уровне еще не рассматривают для этого низкие орбиты в отличие от других стран, которые имеют собственные спутниковые системы и не топчутся на месте,

– говорит Андрей Колесник.

"Привычный американский GPS стремительно набирает обороты в направлении повышенной устойчивости – в 60 раз – по глушению или искажению сигналов для использования в военных целях, но для гражданских дел такой переход еще будет задерживаться. В то же время "многослойность" системы на всех типах орбит – низких, средних и геосинхронных – будет развиваться параллельно", – объясняет специалист.

В России же развитие возможностей ГЛОНАСС, несмотря на видимость опеки Роскосмосом, также уже давно подпало под влияние военных, добавляет Колесник. Все последние и будущие пуски космических аппаратов этой спутниковой группировки имеют один путь в космос – через военный космодром "Плесецк".

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Даже расположение одной из трех наземных измерительных станций китайской системы Beidou выбрано неслучайно. Это Обнинск в Калужской области России, близко к украинской границе (около 500 километров). Такие станции на паритетной основе расположили на территории России под эгидой Роскосмоса в рамках договоренностей между двумя странами в 2022 году уже во время активной фазы войны.

Андрей Колесник предполагает, что локацию в Обнинске выбрали именно для российских военных, которым нужно устойчивое обеспечение навигационных услуг от космических систем для реализации агрессивных планов.

Таким образом, если Россия будет иметь системные проблемы или временные провалы с направлением космических навигационных систем, Китай подставит плечо и в этом, резюмирует эксперт.