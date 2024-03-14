Журналисты Reuters, ссылаясь на источник в британском правительстве и журналистов, которые путешествовали с Шэппсом, отметили, что связь отсутствовала рядом с Калининградской областью России.

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Связь на самолете Шеппса могли заглушить россияне

Источники Reuters сообщили, что во время полета над Калининградской областью России сигнал GPS на самолете был заблокирован примерно на 30 минут.

В течение этого времени мобильные телефоны не могли подключиться к Интернету, что заставило самолет полагаться на альтернативные методы определения своего местонахождения.

Министерство обороны Великобритании пока отказалось предоставить официальное заявление по этому поводу.

В недавнем заявлении для The Times источник из Минобороны Великобритании сообщил, что авиация страны разработала алгоритм действий в случае таких сбоев. Однако они подчеркнули, что эти глушения связи представляют опасность для гражданских самолетов и потенциально могут угрожать жизни людей.

Этому нет никакого оправдания, и это крайне безответственное поведение со стороны России,

– подчеркнул собеседник.

По данным The Times, случаи глушения сигнала со стороны России уже были зафиксированы на британских самолетах, вылетавших с авиабазы Акротири на Кипре ранее. Интересно, что такие случаи редко случаются, когда речь идет о рейсах с британскими официальными лицами.

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