Об этом официально заявил Мартин Херем, командующий Сил обороны Эстонии. Он отметил, что твердых доказательств о том, что это делает Россия нет. Однако он убежден в этом.
Смотрите также Россия может потерять Балтийское море благодаря Швеции
Что известно об инциденте
Мартин Херем сообщил, что помехи спутниковым навигационным системам в Балтийском регионе усилились в 2023 году. Особый всплеск был зарегистрирован в январе 2024 года на территории простирающейся от Финляндии до Польши и Черноморского региона.
Кто-то является причиной этого и мы думаем что это Россия
– сказал Херем в интервью на прошлой неделе.
Он предположил, что Кремль учится и тестирует на случай вероятного конфликта в этом регионе.
Министерство обороны России ранее подтверждало что его подразделения РЭБ в Калининграде проводили учения по нарушению радио- и спутниковых сигналов.
Эстонский командующий заявил, что постановки на препятствии могут также осуществляться с кораблей в Балтийском море. В декабре польские авиационные власти предупредили пилотов о сбоях а официальные лица Швеции и Финляндии ранее в этом месяце заявили что они расследуют этот вопрос.
К слову Россия имеет опыт подавления сигналов GPS в Северной Европе и способна использовать ряд возможностей для радиоэлектронной борьбы. Кремль также активизировал деятельность по созданию препятствий в Москве и Санкт-Петербурге чтобы предотвратить потенциальные атаки дронов из Украины.
Россия продемонстрировала свои возможности радиоэлектронной борьбы в других местах, а не только в Украине и странах Балтии. Они определенно достаточно сильны в этом
– добавил Херем.
На прошлой неделе представители европейской авиации провели встречу, чтобы обсудить эту проблему. Поскольку они представляют опасность и для гражданских судов.
Между тем в СМИ появляется все больше сообщений о том, что в будущем Россия может начать войну со странами НАТО.
Генерал НАТО призвал страны Альянса готовиться к российским ракетным атакам
- На днях командующий военного логистического центра НАТО в Германии генерал-лейтенант Александр Соллфранк заявил что странам Альянса надо готовиться к ракетным ударам по объектам во всей Европе.
- Он считает, что россияне Европе могут атаковать те же объекты, что и в Украине: заводы по производству боеприпасов командные центры электростанции мосты и другие объекты критической и логистической инфраструктуры.
- Генералы НАТО утверждают, что имеют ограниченное время на укрепление собственной обороны. Поэтому они надеются, что удастся ввести так называемую "систему военного Шенгена" которая позволит свободно перемещать военную технику между странами.