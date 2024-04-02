Россия использует модернизированные авиабомбы, об этом рассказал 24 Каналу авиационный эксперт Богдан Долинце. Он отметил, что такие же бомбы оккупанты применяли для штурма Авдеевки.

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Чем опасны модернизированные боеприпасы России

Богдан Долинце сказал, что Россия использует 2 типа модернизированных авиабомб.

Первый тип УМПК бомбы, которые используют раскладные крылья и позволяют увеличить дальность полета на расстояние 30 – 50 километров.

Второй тип – применение нового боеприпаса. Кроме модуля планирования и коррекции применяют активный двигатель, который обеспечивает придание дополнительной скорости. Позволяет увеличить дальность полета до 70 – 80 километров

Использование такого двигателя позволяет на небольших расстояниях использовать такие боеприпасы для запуска не с авиационной системы, а с наземной пусковой установки,
– отметил Долинце.

Авиационный эксперт отметил, что использование подобных бомб несет большую угрозу населению Украины.

Они (авиабомбы – 24 Канал) очень опасны из-за их мощности – более 250 килограммов. Результат взрыва соизмерим с прилетом крылатой или баллистической ракеты средней мощности,
– рассказал Богдан Долинце.

Ситуация в Харькове: кратко

  • Снова зафиксировано удары российской армии по Харькову – 27 марта оккупанты атаковали Харьков, используя дешевый аналог крылатой ракеты, а именно УМПБ Д-30 СН, который базируется на ФАБ-250.
  • Вечером 30 марта Россия снова осуществила атаку с помощью ударных дронов и ракет на территорию Украины. Россия продолжает атаковать мирные украинские города, что приводит к жертвам среди населения.
  • Российская оккупационная армия снова осуществила нападения на территорию Харьковской области. В ночь на 1 апреля под атакой врага оказался пожарно-спасательный отряд. По информации ГСЧС Украины, враг атаковал населенный пункт, граничащий со страной-агрессором.