Россия использует модернизированные авиабомбы, об этом рассказал 24 Каналу авиационный эксперт Богдан Долинце. Он отметил, что такие же бомбы оккупанты применяли для штурма Авдеевки.

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Чем опасны модернизированные боеприпасы России

Богдан Долинце сказал, что Россия использует 2 типа модернизированных авиабомб.

Первый тип – УМПК бомбы, которые используют раскладные крылья и позволяют увеличить дальность полета на расстояние 30 – 50 километров.

Важно! УМПК – универсальный модуль планирования и коррекции разработан российским предприятием "Базальт". Навесной модуль предназначен для преобразования обычных неуправляемых бомб в планерные бомбы, которые имеют высокую точность и увеличенный радиус действия.

Второй тип – применение нового боеприпаса. Кроме модуля планирования и коррекции применяют активный двигатель, который обеспечивает придание дополнительной скорости. Позволяет увеличить дальность полета до 70 – 80 километров

Использование такого двигателя позволяет на небольших расстояниях использовать такие боеприпасы для запуска не с авиационной системы, а с наземной пусковой установки,

– отметил Долинце.

Авиационный эксперт отметил, что использование подобных бомб несет большую угрозу населению Украины.

Они (авиабомбы – 24 Канал) очень опасны из-за их мощности – более 250 килограммов. Результат взрыва соизмерим с прилетом крылатой или баллистической ракеты средней мощности,

– рассказал Богдан Долинце.

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