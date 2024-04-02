Росія використовує модернізовані авіабомби, про це розповів 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце. Він зазначив, що такі ж бомби окупанти застосовували для штурму Авдіївки.

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Чим небезпечні модернізовані боєприпаси Росії

Богдан Долінце сказав, що Росія використовує 2 типи модернізованих авіабомб.

Перший тип – УМПК бомби, які використовують розкладні крила і дозволяють збільшити дальність польоту на відстань 30 – 50 кілометрів.

Важливо! УМПК – універсальний модуль планерування і корекції розроблений російським підприємством "Базальт". Навісний модуль призначений для перетворення звичайних некерованих бомб у планерні бомби, які мають високу точність та збільшений радіус дії.

Другий тип – застосування нового боєприпасу. Крім модуля планерування і корекції застосовують активний двигун, який забезпечує надання додаткової швидкості. Дозволяє збільшити дальність польоту до 70 – 80 кілометрів

Використання такого двигуна дозволяє на невеликих відстанях використовувати такі боєприпаси для запуску не з авіаційної системи, а з наземної пускової установки,

– зазначив Долінце.

Авіаційний експерт наголосив, що використання подібних бомб несе велику загрозу населенню України.

Вони (авіабомби – 24 Канал) є дуже небезпечними через їхню потужність – понад 250 кілограмів. Результат вибуху співмірний з прильотом крилатої або балістичної ракети середньої потужності,

– розповів Богдан Долінце.

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