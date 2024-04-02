Росія використовує модернізовані авіабомби, про це розповів 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце. Він зазначив, що такі ж бомби окупанти застосовували для штурму Авдіївки.
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Чим небезпечні модернізовані боєприпаси Росії
Богдан Долінце сказав, що Росія використовує 2 типи модернізованих авіабомб.
Перший тип – УМПК бомби, які використовують розкладні крила і дозволяють збільшити дальність польоту на відстань 30 – 50 кілометрів.
Другий тип – застосування нового боєприпасу. Крім модуля планерування і корекції застосовують активний двигун, який забезпечує надання додаткової швидкості. Дозволяє збільшити дальність польоту до 70 – 80 кілометрів
Використання такого двигуна дозволяє на невеликих відстанях використовувати такі боєприпаси для запуску не з авіаційної системи, а з наземної пускової установки,
– зазначив Долінце.
Авіаційний експерт наголосив, що використання подібних бомб несе велику загрозу населенню України.
Вони (авіабомби – 24 Канал) є дуже небезпечними через їхню потужність – понад 250 кілограмів. Результат вибуху співмірний з прильотом крилатої або балістичної ракети середньої потужності,
– розповів Богдан Долінце.
Ситуація у Харкові: коротко
- Знову зафіксовано удари російської армії по Харкову – 27 березня окупанти атакували Харків, використовуючи дешевий аналог крилатої ракети, а саме УМПБ Д-30 СН, який базується на ФАБ-250.
- Увечері 30 березня Росія знову здійснила атаку за допомогою ударних дронів і ракет на територію України. Росія продовжує атакувати мирні українські міста, що призводить до жертв серед населення.
- Російська окупаційна армія знову здійснила напади на територію Харківської області. У ніч на 1 квітня під атакою ворога опинився пожежно-рятувальний загін. За інформацією ДСНС України, ворог атакував населений пункт, що межує з країною-агресором.