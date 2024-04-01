Нагадаємо, що 27 березня окупанти атакували Харків. Тоді для атаки ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250.

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Наслідки удару російської армії по Харкову

Зранку 1 квітня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки атаки окупаційних військ по Харкову.

Так, за його словами, у Харкові внаслідок обстрілу КАБ горіли транспортні засоби, зруйнований заклад освіти, пошкоджений гуртожиток та житлове помешкання.

31 березня о 22:28 у Харкові внаслідок обстрілу КАБ горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає,

– розповів Синєгубов.

Крім цього, голова Харківської ОВА зазначив, що близько 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога.

Вибухи в Харкові 31 березня: коротко