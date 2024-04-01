Раніше, 27 березня вперше з 2022 року для атаки по Харкову ворог використав керовані боєприпаси великого калібру. Також це перший випадок удару УМПБ Д-30 по місту.

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Наслідки атаки ворога

В ДСНС України розповіли, що вночі 1 квітня ворог ударив по населеному пункту, що межує з країною-агресоркою.

Одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі,

– повідомили в ДСНС.

Також відомо, що на чергуванні перебувало 6 рятувальників. На щастя ніхто з них не постраждав.



Пожежний підрозділ на Харківщині був під ударом окупантів / Фото ДСНС



Окупанти вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу на Харківщині / Фото ДСНС



Наслідки удару по пожежному підрозділу в Харківській області / Фото ДСНС

"Окупанти продовжують свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", – резюмували в ДСНС.

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