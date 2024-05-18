Недавно Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы, касающуюся формулы мира, которую предлагает Украина. Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что не стоит преувеличивать риски от Совета Европы, ведь он не входит в сеть институтов Евросоюза.

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Существует ли угроза от Венгрии для Украины

Божко объяснил, что же Совет ЕС и Европейский совет это две разные институты, которые имеют отношение к Европейскому Союзу, а Совет Европы – нет.

Это институция, которая продолжает существовать. Совет Европы отмечается символическими заявлениями. Венгрия может блокировать некоторые позиции Украины, но это война на символическом фронте,

– сказал он.

Глава центра политических исследований "Доктрина" отметил, что Совет ЕС значительно важнее, поэтому именно там надо отстаивать свои позиции Украине.

Серьезно противодействовать нашей позиции Венгрия на каких-то этапах сможет, однако у этого не будет каких-то больших последствий,

– отметил Ярослав Божко.

Позиция Венгрии в отношении Украины: коротко