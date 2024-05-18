Недавно Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы, касающуюся формулы мира, которую предлагает Украина. Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что не стоит преувеличивать риски от Совета Европы, ведь он не входит в сеть институтов Евросоюза.
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Существует ли угроза от Венгрии для Украины
Божко объяснил, что же Совет ЕС и Европейский совет это две разные институты, которые имеют отношение к Европейскому Союзу, а Совет Европы – нет.
Это институция, которая продолжает существовать. Совет Европы отмечается символическими заявлениями. Венгрия может блокировать некоторые позиции Украины, но это война на символическом фронте,
– сказал он.
Глава центра политических исследований "Доктрина" отметил, что Совет ЕС значительно важнее, поэтому именно там надо отстаивать свои позиции Украине.
Серьезно противодействовать нашей позиции Венгрия на каких-то этапах сможет, однако у этого не будет каких-то больших последствий,
– отметил Ярослав Божко.
Позиция Венгрии в отношении Украины: коротко
- В Венгрии считают, что помощь Украине приближает НАТО к войне. Правительство Венгрии в электронном письме объяснило свою позицию относительно предложения в НАТО создать многолетний фонд поддержки Украины.
- Виктор Орбан критикует Украину и ЕС, пытаясь получить поддержку крайне правых избирателей перед выборами в Европарламент в июне. Хотя кажется нелогичным критиковать ЕС, находясь в нем.
- Премьер-министр Венгрии сделал неожиданное заявление, утверждая, что Запад "в шаге от ввода войск в Украину". Он также подчеркнул, что не позволит втянуть Будапешт в возможное развертывание западных войск в Украине.