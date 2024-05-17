На Роберта Фицо было совершено покушение 15 мая. По словам Орбана, даже если словацкий глава правительства выздоровеет, он останется без работы в течение нескольких месяцев в критический момент накануне выборов в Европейский парламент. Они должны состояться в начале следующего месяца.

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Фицо в очень тяжелом состоянии

Состояние здоровья раненого Фицо 17 мая остается тяжелым. Его уже второй раз прооперировали.

Мы молимся за премьер-министра и болеем за Словакию. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится между жизнью и смертью,

– заявил Виктор Орбан.

Также премьер-министр Венгрии добавил, что скоро состоятся выборы. Они будут решать не только то, кто станет членами Европейского парламента. Вместе с выборами в США это может определить ход войны и мира в Европе. По его словам, Роберт Фицо и Словакия были бы очень нужны для примирения.

Фицо, возможно, перевезут в Братиславу

В Словакии консилиум врачей соберется в понедельник, 20 мая, чтобы оценить состояние премьер-министра после огнестрельного ранения. Они также оценят возможность транспортировки Фицо в Братиславу.

В ночь с четверга на пятницу никакой новой информации о состоянии здоровья премьера опубликовано не было.

Что известно о покушении на Роберта Фицо