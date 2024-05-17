На Роберта Фицо было совершено покушение 15 мая. По словам Орбана, даже если словацкий глава правительства выздоровеет, он останется без работы в течение нескольких месяцев в критический момент накануне выборов в Европейский парламент. Они должны состояться в начале следующего месяца.
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Фицо в очень тяжелом состоянии
Состояние здоровья раненого Фицо 17 мая остается тяжелым. Его уже второй раз прооперировали.
Мы молимся за премьер-министра и болеем за Словакию. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится между жизнью и смертью,
– заявил Виктор Орбан.
Также премьер-министр Венгрии добавил, что скоро состоятся выборы. Они будут решать не только то, кто станет членами Европейского парламента. Вместе с выборами в США это может определить ход войны и мира в Европе. По его словам, Роберт Фицо и Словакия были бы очень нужны для примирения.
Фицо, возможно, перевезут в Братиславу
В Словакии консилиум врачей соберется в понедельник, 20 мая, чтобы оценить состояние премьер-министра после огнестрельного ранения. Они также оценят возможность транспортировки Фицо в Братиславу.
В ночь с четверга на пятницу никакой новой информации о состоянии здоровья премьера опубликовано не было.
Что известно о покушении на Роберта Фицо
После заседания правительства в среду, 15 мая, в Гандлове раздались выстрелы, когда премьер вышел к людям. Ранения получил Роберт Фицо, которого доставили в больницу.
Действующий президент Словакии Зузана Чапутова и новоизбранный президент Петер Пеллегрини, который еще не заступил на должность, совместно обратились к гражданам. Они совместно осудили нападение на главу правительства и решили, что ситуацию надо успокаивать.
Пеллегрини подчеркнул: еще рано говорить, что угроза для жизни Фицо полностью миновала. Он поблагодарил медиков, но объяснил, что премьер в тяжелом состоянии.
Полиция Словакии предъявила обвинения 71-летнему Юраю Цинтуле в покушении на умышленное убийство премьер-министра страны Роберта Фицо. Теперь пенсионеру грозит наказание в виде 25 лет лишения свободы или пожизненного заключения.
- После покушения на Фицо польский премьер Дональд Туск и президент Сербии Александар Вучич тоже заявляют об угрозах в свою сторону. В Сербии даже арестовали мужчину, которого подозревают в планировании покушения на главу государства.