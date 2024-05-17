На Роберта Фіцо здійснили замах 15 травня. За словами Орбана, навіть якщо словацький глава уряду одужає, він залишиться без роботи протягом кількох місяців у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту. Вони мають відбутися на початку наступного місяця.

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Фіцо в дуже тяжкому стані

Стан здоров'я пораненого Фіцо 17 травня залишається тяжким. Його вже вдруге прооперували.

Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину. Бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо перебуває між життям і смертю,

– заявив Віктор Орбан.

Також прем'єр-міністр Угорщини додав, що скоро відбудуться вибори. Вони будуть вирішувати не лише те, хто стане членами Європейського парламенту. Разом із виборами в США це може визначити хід війни та миру в Європі. За його словами, Роберт Фіцо та Словаччина були б дуже потрібні для примирення.

Фіцо, можливо, перевезуть до Братислави

У Словаччині консиліум лікарів збереться у понеділок, 20 травня, щоб оцінити стан прем’єр-міністра після вогнепального поранення. Вони також оцінять можливість транспортування Фіцо до Братислави.

У ніч із четверга на п'ятницю жодної нової інформації про стан здоров'я прем'єра опубліковано не було.

Що відомо про замах на Роберта Фіцо