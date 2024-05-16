Зокрема, йдеться про польського прем'єра Дональда Туска та президента Сербії Александара Вучича. Зокрема, в Сербії навіть заарештували чоловіка, якого підозрюють у плануванні замаху на главу держави.

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Погрози лідерам

Дональд Туск опублікував у соцмережі X одну з погроз, які почали надходити після замаху на життя словацького колеги. Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що таких повідомлень було багато.

Сьогодні словаки дали нам приклад того, що потрібно робити з Дональдом Туском, якщо він провалить ЦКП,

– написав невідомий користувач.

Довідка. У Польщі тривають дискусії щодо пропозиції уряду Туска розширити варшавський аеропорт імені Шопена замість будівництва Центрального комунікаційного порту – тобто ЦКП.

Також відомо, що погрози отримував і президент Сербії Александар Вучич. У повідомленнях його називали "наступною мішенню" після атаки на Фіцо. Згодом у сербському уряді повідомили, що заарештували чоловіка, який начебто загрожував безпеці президента країни

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