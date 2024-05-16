Зокрема, йдеться про польського прем'єра Дональда Туска та президента Сербії Александара Вучича. Зокрема, в Сербії навіть заарештували чоловіка, якого підозрюють у плануванні замаху на главу держави.
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Погрози лідерам
Дональд Туск опублікував у соцмережі X одну з погроз, які почали надходити після замаху на життя словацького колеги. Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що таких повідомлень було багато.
Сьогодні словаки дали нам приклад того, що потрібно робити з Дональдом Туском, якщо він провалить ЦКП,
– написав невідомий користувач.
Також відомо, що погрози отримував і президент Сербії Александар Вучич. У повідомленнях його називали "наступною мішенню" після атаки на Фіцо. Згодом у сербському уряді повідомили, що заарештували чоловіка, який начебто загрожував безпеці президента країни
У Фіцо стріляли: останні новини
- У лікарні, де оперували прем'єр-міністра Словаччини, повідомили, що Фіцо стабілізували. Проте стан політика лишається важким. Сама операція тривала близько 5 годин. Лікарі досі працюють над здоров'ям Фіцо.
- У медзакладі Фіцо вже відвідав новообраний президент Петер Пеллегріні. Він розповів, що їхня розмова була досить короткою, адже прем'єр-міністр був втомлений і перебував під впливом ліків. Та все ж політики перекинулися кількома словами.
- Письменнику Юраю Цинтулі, який скоїв замах на Фіцо, було висунуто звинувачення за спробу вбивства з помсти щодо особи, яка перебуває під захистом. Мотивом злочину була незгода з політикою нинішньої влади та запланованими нею змінами. Чоловік зізнався поліції, що планував напад за кілька днів до інциденту – проте він не планував вбивати Фіцо.