15 травня в Словаччині стався замах на прем’єра Роберта Фіцо. 71-річний Юрай Цинтула з криками "Робо, йди сюди" розрядив у політика цілу обойму з власного офіційно зареєстрованого мисливського карабіна.

Роберт Фіцо вижив – його терміново доправили до шпиталю, де провели декілька складних операцій. Не обійшлось без ускладнень, проте нині здається є підстави говорити про те, що життю прем'єра нічого не загрожує. Хоча й міністр оборони країни наголосив, що його стан залишається стабільно важким.

24 Канал розповідає про багате минуле словацького прем'єра та нагадує читачам, що він говорив про Україну.

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Замах на Фіцо – чи можна говорити про російський слід?

Вбивцю-невдаху Цинтулу швидко записали до прибічників місцевих ліберальних демократів "Прогресивна Словаччина" (PS), які програли партії Фіцо Smer-SD на парламентських виборах минулого року, а нещодавно – союзнику прем'єра Петеру Пеллегріні (партія Hlas-SD) – ще й на президентських.

Доволі швидко з’ясувалося, що "не все так однозначно". Журналіст-розслідувач Саболча Паньї провів нехитре OSINT-дослідження в соцмережах злочинця та знайшов його на фото 2016 року на заходах проросійської воєнізованої групи Slovenskí Branci.

Ці люди, зокрема, співпрацювали зі словацьким відділенням російських ГРУ-байкерів "Нічні вовки", зокрема проходили вишкіл під орудою колишніх російських спецназівців.

Цинтула на дуже цікавих світлинах / Фото з мережі X

Нагадаємо, що ці байкери завжди були нічим іншим, як гібридними силами російської розвідки – зокрема, вони брали участь в окупації Криму, а згодом відзначились на Донбасі, зокрема в Луганську. Це все вони встигнули зробити станом на 2016-й рік, тобто коли точно встановлено, що Цинтула був у лавах Slovenskí Branci.

Тож ця історія повністю підтверджує тезу про існування презумпції вини Росії. Після російських спроб здійснити державний заколот у Чорногорії, замаху на Скрипалів у Солсбері (Іспанія) з використанням бойового газу, вбивство колишнього льотчика Максима Кузьмінова в Іспанії та цілого розсипу шпигунських скандалів з "російським душком" це взагалі не має нікого дивувати, а вина Росії має розглядатись як перша та основна версія.

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Хто такий Фіцо та що говорив про Україну

Біографія Роберта Фіцо насправді добре відома українцями, а 24 Канал уже неодноразово її досліджував.

Це колишній комуніст, який тривалий час (три терміни) пробув при владі вже у незалежній Словаччині, але змушений був піти у відставку у 2018 році на тлі звинувачень у корупції та співпраці з італійською мафією (Ндрангетою).

А також на тлі масових протестів, які сколихнули всю Словаччину, причиною яких стало вбивство відомого словацького журналіста Яна Куцяка та його дівчини.



Масові протести в Словаччині після вбивства Яна Куцяка / Фото AFP

У 2023 році Роберт Фіцо повернувся з політичного небуття та знову став прем’єром, скориставшись проблемами в таборі демократів та затяжною політичною кризою.

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Українці словацького прем’єра Фіцо недолюблюють і мають на це всі підстави, адже той регулярно відзначався антиукраїнськими заявами.

Ось лише деякі його скандальні заяви, які наводимо прямою мовою:

Війна в Україні почалася не вчора і не минулого року. Вона почалася у 2014 році, коли українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі та в Луганську,

– Фіцо під час передвиборчої промови у Топольчанах навесні 2023 року.

Єдине, що спрацювало, – це тисячі загиблих і покалічених українців і росіян. Мої погляди на війну в Україні досить відомі, включно з її оцінкою як порушення міжнародного права. Ця війна почалася у 2014 році з витівок українських неонацистів,

– Фіцо знову звинувачує Україну, лютий 2024 року.

Я не хочу постачати Україні смертоносну зброю лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку.

Виключив поставки зброї та боєприпасів з державних складів та армії. Ми не віримо у військове вирішення конфлікту в Україні, тому що воно веде лише до непотрібного кровопролиття без результату,

– Фіцо на фейсбук-сторінці 3 грудня 2023 року.

Прийняття України до НАТО означатиме початок Третьої світової війни, і саме тому ми маємо серйозні проблеми з цим.

Я не за Путіна, я за мир. Я сподіваюся, що у Заходу вистачить розуму не вступати у відкриту війну з Росією.

Я вірю, що цього ніколи не станеться. Поки я матиму можливість впливати на словацьку політичну сцену, я буду використовувати право вето на рішення щодо вступу України в Альянс,

– грудень 2023.

Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально,

– січень 2024 року.

Погодьтеся, чути такі речі від лідера європейської держави, члена ЄС та НАТО, доволі дико, якщо, звісно, це не авторитарний прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Втім, і в ситуації з Робертом Фіцо є свої нюанси.

Він – класичний популіст і говорить те, що хочуть від нього чути виборці. Він "зчитав" так звану "втому" словаків від війни та зіграв на їхніх страхах і побоюваннях. Це стратегія дозволила йому повернутися у велику політику з політичного небуття та перемогти на виборах.

Вже у 2024 році цю стратегію повторив Петер Пеллегріні, який переміг на виборах президента, експлуатуючи переляк словаків через суто гіпотетичну тезу про необхідність воювати в Україні. У його кампанії ця історія була роздута до неймовірних масштабів, а опонента з табору демократів Корчка, який навіть і не думав відстоювати цю думку, було звинувачено в усіх смертних гріхах, зокрема, й ледь не в геноциді словаків.

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Два Фіцо – популіст і прагматик

Але це все, як-то кажуть, для внутрішнього споживання. Просто нинішня специфіка медіа та соціальних мереж зруйнувала кордони та за долі секунди робить те, що написали локальні медіа з приводу локальних тем глобальними новинами.

Насправді ж є два Фіцо. Перший – домашній популіст, другий – експортний варіант, який насправді є прагматиком.

На міжнародній арені Фіцо веде доволі виважену політику. Так, він обіцяв виборцям припинити збройну підтримку Україні. Проте зроблено це було вже після того, як словацькі воєнні склади опустіли (нагадаємо, що Словаччина в перші місяці війни віддала Україні свої літаки та засоби ППО).

Натомість комерційні воєнні контракти з Україною, які живлять словацьку економіку, не були ані зупинені, ані переглянуті. Словаччина й надалі залишається важливим хабом для українського спротиву.

Те ж саме стосується євроінтеграції – Фіцо буквально волає про український бан у НАТО, проте не має нічого проти вступу України до ЄС.

Ми не будемо перешкоджати рішенню Європейської ради про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Мова йде про політичне рішення, це не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів,

– грудень 2023 року (минув тиждень після заяв про блокування вступу України до НАТО).

Останнє речення з фрази Фіцо – це знову ж таки гра на публіку та потурання електорату. Насправді ж Словаччина веде активу співпрацю з Україною в енергетичній сфері, зокрема ядерній, здійснює моніторинг цивільних ядерних об'єктів і надає Україні чималу гуманітарну допомогу.

Що цікаво, Словаччина не пішла шляхом Польщі та не влаштовувала затяжну драму з блокуванням кордонів для українських експортерів. Так само Фіцо не довелося навіть виганяти на каву (як Орбана) під час голосування за фінансову допомогу Україні на рівні ЄС.



Січнева зустріч Шмигаля та Фіцо на Закарпатті / Фото пресслужби Кабміну

Врешті всі побоювання щодо "буркотуна" Фіцо зняла низка зустрічей словацького лідера з українськими колегами, зокрема, з українським прем’єром Денисом Шмигалем. Для цього пан Фіцо разом з іншими членами уряду навіть не побоявся приїхати під час війни в Україну (до Ужгорода та Мукачево), та провести доволі плідні переговори в січні та квітні 2024 року.

Словаччина твердо виступає за територіальну цілісність та суверенітет України, засуджує російську агресію та солідарна з нашими євроінтеграційними прагненнями,

– прем’єр України Денис Шмигаль підбив підсумки чергового раунду переговорів з Робертом Фіцо, 11 квітня 2024 року.

Одним з аспектів переговорів між Україною та Словаччиною, між іншим, стала участь Братислави в майбутньому Саміті миру та участь Словаччини в імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Зокрема, мовиться і про пункт щодо радіаційної та ядерної безпеки, а також про екологічну безпеку в контексті гуманітарного розмінування.

Фіцо ще в січні 2024 року від імені Словаччини підтримав Формулу миру, що також зафіксували в спільній заяві. Згодом ці заяви були підтверджені під час зустрічі зі Шмигалем у квітні 2024 року.



Спільне засідання двох урядів у Мукачеві, квітень 2024 / Фото пресслужба Кабміну

Як бачимо, як і ЄС, так і Україна знайшли підхід до словацького лідера та швидко налагодили (продовжили) співпрацю. Оскільки всупереч навіть своїй скандальній риториці Фіцо – державник, який розуміє, де користь для Словаччини, а також знає – що добре для України, добре і для його держави.



Україна та Словаччина порозумілися / Фото пресслужби Кабміну

Звісно, такий підхід не міг не розлютити Росію. Особливо, коли на російську пропаганду в Словаччині витрачаються мільйони доларів (через мережу Медведчука та інших), а результатів – жодних.