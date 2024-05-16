15 мая в Словакии произошло покушение на премьера Роберта Фицо. 71-летний Юрай Цинтула с криками "Робо, иди сюда" разрядил в политика целую обойму из собственного официально зарегистрированного охотничьего карабина.

Роберт Фицо выжил – его срочно доставили в госпиталь, где провели несколько сложных операций. Не обошлось без осложнений, однако сейчас кажется есть основания говорить о том, что жизни премьера ничего не угрожает. Хотя и министр обороны страны отметил, что его состояние остается стабильно тяжелым.

24 Канал рассказывает о богатом прошлом словацкого премьера и напоминает читателям, что он говорил об Украине.

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Покушение на Фицо – можно ли говорить о российском следе?

Убийцу-неудачника Цинтулу быстро записали к сторонникам местных либеральных демократов "Прогрессивная Словакия" (PS), которые проиграли партии Фицо Smer-SD на парламентских выборах прошлого года, а недавно – союзнику премьера Петеру Пеллегрини (партия Hlas-SD) – еще и на президентских.

Довольно быстро выяснилось, что "не все так однозначно". Журналист-расследователь Саболча Паньи провел нехитрое OSINT-исследование в соцсетях преступника и нашел его на фото 2016 года на мероприятиях пророссийской военизированной группы Slovenskí Branci.

Эти люди, в частности, сотрудничали со словацким отделением российских ГРУ-байкеров "Ночные волки", в частности проходили обучение под руководством бывших российских спецназовцев.

Цинтула на очень интересных фотографиях / Фото из сети X

Напомним, что эти байкеры всегда были ничем иным, как гибридными силами российской разведки – в частности, они участвовали в оккупации Крыма, а затем отличились на Донбассе, в частности в Луганске. Это все они успели сделать по состоянию на 2016-й год, то есть когда точно установлено, что Цинтула был в рядах Slovenskí Branci.

Таким образом, эта история полностью подтверждает тезис о существовании презумпции вины России. После российских попыток осуществить государственный мятеж в Черногории, покушения на Скрипалей в Солсбери (Испания) с использованием боевого газа, убийство бывшего летчика Максима Кузьминова в Испании и целой россыпи шпионских скандалов с "российским душком" это вообще не должно никого удивлять, а вина России должна рассматриваться как первая и основная версия.

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Кто такой Фицо и что говорил об Украине

Биография Роберта Фицо на самом деле хорошо известна украинцам, а 24 Канал уже неоднократно ее исследовал.

Это бывший коммунист, который долгое время (три срока) пробыл у власти уже в независимой Словакии, но вынужден был уйти в отставку в 2018 году на фоне обвинений в коррупции и сотрудничества с итальянской мафией (Ндрангетой).

А также на фоне массовых протестов, всколыхнувших всю Словакию, причиной которых стало убийство известного словацкого журналиста Яна Куцяка и его девушки.



Массовые протесты в Словакии после убийства Яна Куцяка / Фото AFP

В 2023 году Роберт Фицо вернулся из политического небытия и снова стал премьером, воспользовавшись проблемами в лагере демократов и затяжным политическим кризисом.

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Украинцы словацкого премьера Фицо недолюбливают и имеют на это все основания, ведь тот регулярно отличался антиукраинскими заявлениями.

Вот лишь некоторые его скандальные заявления, которые приводим прямой речью:

Война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске,

– Фицо во время предвыборной речи в Топольчанах весной 2023 года.

Единственное, что сработало, – это тысячи погибших и покалеченных украинцев и россиян. Мои взгляды на войну в Украине достаточно известны, включая ее оценку как нарушение международного права. Эта война началась в 2014 году с проделок украинских неонацистов,

– Фицо снова обвиняет Украину, февраль 2024 года.

Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение.

Исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и армии. Мы не верим в военное решение конфликта в Украине, потому что оно ведет лишь к ненужному кровопролитию без результата,

– Фицо на фейсбук-странице 3 декабря 2023 года.

Принятие Украины в НАТО будет означать начало Третьей мировой войны, и именно поэтому мы имеем серьезные проблемы с этим.

Я не за Путина, я за мир. Я надеюсь, что у Запада хватит ума не вступать в открытую войну с Россией.

Я верю, что этого никогда не произойдет. Пока я буду иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, я буду использовать право вето на решение о вступлении Украины в Альянс,

– декабрь 2023 года.

Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально,

– январь 2024 года.

Согласитесь, слышать такие вещи от лидера европейского государства, члена ЕС и НАТО, довольно дико, если, конечно, это не авторитарный премьер Венгрии Виктор Орбан.

Впрочем, и в ситуации с Робертом Фицо есть свои нюансы.

Он – классический популист и говорит то, что хотят от него слышать избиратели. Он "считал" так называемую "усталость" словаков от войны и сыграл на их страхах и опасениях. Это стратегия позволила ему вернуться в большую политику из политического небытия и победить на выборах.

Уже в 2024 году эту стратегию повторил Петер Пеллегрини, который победил на выборах президента, эксплуатируя испуг словаков через чисто гипотетический тезис о необходимости воевать в Украине. В его кампании эта история была раздута до невероятных масштабов, а оппонента из лагеря демократов Корчко, который даже и не думал отстаивать эту мысль, обвинили во всех смертных грехах, в том числе и чуть ли не в геноциде словаков.

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Два Фицо – популист и прагматик

Но это все, как говорится, для внутреннего потребления. Просто нынешняя специфика медиа и социальных сетей разрушила границы и за доли секунды делает то, что написали локальные медиа по поводу локальных тем глобальными новостями.

На самом же деле есть два Фицо. Первый – домашний популист, второй – экспортный вариант, который на самом деле является прагматиком.

На международной арене Фицо ведет довольно взвешенную политику. Так, он обещал избирателям прекратить вооруженную поддержку Украины. Однако сделано это было уже после того, как словацкие военные склады опустели (напомним, что Словакия в первые месяцы войны отдала Украине свои самолеты и средства ПВО).

В то же время коммерческие военные контракты с Украиной, которые питают словацкую экономику, не были ни остановлены, ни пересмотрены. Словакия и в дальнейшем остается важным хабом для украинского сопротивления.

То же самое касается евроинтеграции – Фицо буквально взывает об украинском бане в НАТО, однако не имеет ничего против вступления Украины в ЕС.

Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров,

– декабрь 2023 года (прошла неделя после заявлений о блокировании вступления Украины в НАТО).

Последнее предложение из фразы Фицо – это опять-таки игра на публику и потакание электорату. На самом деле Словакия ведет активное сотрудничество с Украиной в энергетической сфере, в частности ядерной, осуществляет мониторинг гражданских ядерных объектов и предоставляет Украине немалую гуманитарную помощь.

Что интересно, Словакия не пошла по пути Польши и не устраивала затяжную драму с блокированием границ для украинских экспортеров. Так же Фицо не пришлось даже выгонять на кофе (как Орбана) во время голосования за финансовую помощь Украине на уровне ЕС.



Январская встреча Шмыгаля и Фицо на Закарпатье / Фото пресс-службы Кабмина

Наконец все опасения относительно "ворчуна" Фицо снял ряд встреч словацкого лидера с украинскими коллегами, в частности, с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Для этого господин Фицо вместе с другими членами правительства даже не побоялся приехать в воюющую Украину (в Ужгород и Мукачево) и провести довольно плодотворные переговоры в январе и апреле 2024 года.

Словакия твердо выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает российскую агрессию и солидарна с нашими евроинтеграционными стремлениями,

– премьер Украины Денис Шмыгаль подвел итоги очередного раунда переговоров с Робертом Фицо, 11 апреля 2024 года.

Одним из аспектов переговоров между Украиной и Словакией, между прочим, стало участие Братиславы в будущем Саммите мира и участие Словакии в имплементации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. В частности, говорится и о пункте по радиационной и ядерной безопасности, а также об экологической безопасности в контексте гуманитарного разминирования.

Фицо еще в январе 2024 года от имени Словакии поддержал Формулу мира, что также зафиксировали в совместном заявлении. Впоследствии эти заявления были подтверждены во время встречи со Шмыгалем в апреле 2024 года.



Совместное заседание двух правительств в Мукачево, апрель 2024 / Фото пресс-служба Кабмина

Как видим, как и ЕС, так и Украина нашли подход к словацкому лидеру и быстро наладили (продолжили) сотрудничество. Поскольку вопреки даже своей скандальной риторике Фицо – государственник, который понимает, где польза для Словакии, а также знает – что хорошо для Украины, хорошо и для его государства.



Украина и Словакия нашли общий язык / Фото пресс-службы Кабмина

Конечно, такой подход не мог не разозлить Россию. Особенно, когда на российскую пропаганду в Словакии тратятся миллионы долларов (через сеть Медведчука и других), а результатов – никаких.